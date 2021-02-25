Tom Holland拍片公開《蜘蛛俠3》片名粉絲收貨

「蜘蛛仔」Tom Holland日前與兩位拍檔Zendaya與肥仔同學Jacob Batalon夾計宣布《蜘蛛俠3》的假片名呃盡全世界，而今日漫威（Marvel）就於官方社交網公開1條短片正式公布第3集片名！

片段中Tom離開導演Jon Watts的辦公室，向兩位拍檔表示電影公司又再次給他們假片名，兩位拍檔怪責全因他愛劇透，而Tom死撐自己從未劇透。之後鏡頭一轉見到白板寫上《蜘》第3集片名《Spider-Man:No Way Home》!影片將於今年聖誕檔期上映。片名公開後一眾fans留言表示讚賞，仲話個片名好聽。

Tom拍埋今集《蜘》將約滿，不過他受訪時表示自己想繼續演，他說：「我非常好彩我個樣生得後生，可以繼續演17歲角色，只要佢哋會用我，我會一直演。如果佢哋想拍10集《蜘蛛俠》電影，我會拍。」他亦笑言如果索尼和漫威不准許他帶蜘蛛俠戰衣回家留念他會開工時穿晒上身離開片場偷走。

而他亦亮相名嘴Jimmy Fallon的清談節目《The Tonight Show》視像訪問宣傳即將上映的新作《Cherry》，身在家中的Tom更即場騷自己下身只穿短褲出鏡更大騷冇毛腿仲自稱係青春期前的少年不需要剃腳毛。在訪問中他再次否認兩代蜘蛛俠男星安德魯加菲和杜比麥佳亞會如傳聞中在今集出現，他說：「佢哋到依家都冇話畀我知（佢哋會否參演），而我係蜘蛛俠，我從頭到尾睇晒個劇本，所以如果佢哋真係向我保密咁就絕對係奇蹟。」