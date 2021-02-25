被夾住的柴犬 肉肉臉擊中你心

來自日本的柴犬，憑藉自己的「高顏值」俘虜了不少人心，除了吸引很多人把牠們帶回家外，各式各樣的周邊產品同樣萌到一群又一群人，而扭蛋的世界，更經常以牠們為主角。日本扭蛋公司Qualia推出的「夾住犬」系列扭蛋，以各式各樣的物品夾住可愛的赤柴，還逼出了雙下巴肉肉臉，超可愛，可能由於前2彈都大受好評，今年推出了第3彈，到底今年柴柴們又被甚麼「逼」迫呢？

「夾住犬3」系列扭蛋一共有6款，第1款是學生黨同樣受困的練習，空白的模樣帶來了假期最後一天的壓迫感。第2款是迷到了不少人的熱狗，番茄醬＋芥辣醬又酸又辣，口味豐富。第3款是傳說中的真理之口，相信這是一隻誠實的小柴。第4款是救生水泡，這隻小柴是要去學游泳嗎？第5款是富士山，莫非這是一隻超巨型的小柴。最後一款是浮世繪，化身藝術作品之中的小柴，充滿文學氣質。