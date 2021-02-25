冇正面回應偷食事件　燦烈相隔4個月發文道歉

韓團EXO的28歲成員燦烈去年10月底驚爆偷食疑雲，他被聲稱是前女友的網民指拍拖3年間偷食逾10次，偷食對象包括女團成員、網民及空姐等，所屬的SM事務所僅表示「沒有回應」，而燦烈則一直保持沉默，引起大批粉絲不滿，而月初與隊友亮相免稅店宣傳片的他，昨晚在官方社交平台發文向粉絲道歉，但未有正面回應偷食事件。

燦烈在文中向等待多時的粉絲致歉：「真的太抱歉而不能夠用文字完全表達，這段時間我經常想着EXO-L（EXO官方粉絲名），我一直很苦惱要用甚麼說話向EXO-L表達我的心，大家在我生日時送上的打氣說話和信件我都收到了，在讀大家寫的信時，我覺得更抱歉和感謝。」他坦言不知道要如何報答大家的愛，承諾會努力地證明大家對自己的信任並沒有錯，指自己一直沒有忘記初心，又叮囑粉絲要注意健康。

不少韓迷不滿燦烈隔了多個月才發文道歉，更沒有正面回應爭議，在社交網發起「#燦烈_退出_EXO」及「#罷買有燦烈的團體」的Hashtag運動，亦有粉絲選擇相信偶像，表明支持燦烈復出。