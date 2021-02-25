鉉辰缺席拼盤騷　Lia@ITZY捲入校園欺凌風波

近日接連有韓國藝人爆出校園欺凌疑雲，女團(G)I-DLE成員SOOJIN、Monsta X成員基賢、女星朴慧秀及男星趙炳圭等亦被指曾在學生時期霸凌同學，而女團TWICE的同門師妹ITZY成員Lia最近亦捲入校園暴力風波。

昨日有網民在討論區發文指被2000年出生的女團成員欺凌，該網民指該女團成員除了借錢不還外，見到有不喜歡的同學便會欺負，更曾被對方施予言語暴力，但一直未有收到道歉，網民指在該女團出道時曾因為發文爆料而遭控損害名譽，深感自己的痛苦遭到無視，曾經想過尋死，雖然發文者沒有公開女團成員的身分，但網民根據是於初中2年級時轉學到濟州及2000年出生的線索，推測是ITZY的成員Lia。

ITZY所屬的JYP事務所指早於去年已有網民發文散布有關失實傳聞，他們已經提告，而訴訟仍在進行中，他們亦正在等候結果，JYP直指文章中的指控全部是謊言，將會再遁法律途徑向散布虛假訊息的網民追究。

此外，ITZY的同門男團Stray Kids成員鉉辰日前亦捲入校園欺凌風波，他昨日未有隨組合出席拼盤騷，JYP事務所指他們正在努力了解事件，認為現時鉉辰並不適合參加活動，至於之後的活動將會視乎情況再作決定。