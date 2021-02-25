張敬軒發「我的志願」潮文講遮遮　黯然每周最期待係隻橙

張敬軒同工人（遮遮）嘅故事，相信大家有追睇軒仔社交網都略知一二，有時都會擔心佢食得唔夠飽，又或者期待遮遮會有咩新菜式或花臣。軒就喺今日（25日）發表一段潮文，題為「我的志願」，係關於遮遮嘅！

為免扭曲軒仔篇文，小編不作任何刪剪，潮文如下：

我有一個夢想，是吃上一餐可以捱到去中午才肚餓的早餐。

小時候，媽媽常常為我煮麵和煎雞蛋，有時是窩蛋牛奶麥皮，我常常直到中午都不會覺得肚餓。

可是長大了以後，有一天，遮遮來了，她每天都給我做不同的早餐，例如：星期一是白粥和醬瓜，星期二是麵包和果醬，星期三是醬瓜和稀白粥，星期四是花生醬和麵包，星期五是傑白粥和筷子，星期六是炕過的麵包和我每個星期最期待的：一個橙，到了星期天的早餐是空氣 #因為她休息了 我覺得自己變小了，身體很多部分都變小了。

我的志願是吃一餐可以捱過中午十二點的早餐，我一定會努力的！💪🏻

廣州東山培正小學 九三屆六年級四班 張敬軒

#影片中向大家示範職場生存術第一式 #笑裏藏刀

#我扮覆WhatsApp冒死偷拍 #雖然我從來都唔覆WhatsApp #饑饉三十個frd #餓緊四十

#佢今日係3香港代言人 #3片包加3罌醬

#佢講完個Toast之後我個腦嗰刻係空白

睇完呢篇潮文，就知軒仔身心都完全受遮遮影響，揮之不去......正如佢入面話齋，每星期最期待係一個橙，本來已經好瘦嘅佢愈來愈瘦，唔少網民深表同情。不過希望在明天，軒仔同遮遮加油呀！