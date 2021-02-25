成日被恰！孫慧雪大報復令老公起唔番身

女神孫慧雪同老公Edwin結婚就快5年，愈來愈恩愛，加上仲有個仔，一家三口好幸福！但幸福背後，雪雪就大爆老公成日恰佢，就諗計起革命，一於整蠱番老公！

雪雪喺社交網上載一條同老公玩嘅片，Edwin要跟住雪雪做平衡動作，起初啲動作人人都做到，Edwin梗係冇問題，但當雪雪做出膝頭跪下，然後雙手擺後面嘅動作，Edwin未做到就成個趴喺度，即時笑到雪雪肚攣，就連蔡嘉欣都留言話睇10次笑10次呀！

另外，佢同張美妮攜手主持平台節目《靚媽圍爐》，分享當人妻人母後嘅苦與樂，由修身扮靚、養生補身、生仔秘方、湊仔苦與樂、選校資訊、面試心得以至婆媳關係，都於節目中一一跟大家暢所欲言。育有1歲半女兒嘅張美妮表示自從懷孕後渴望於網上平台找育兒資訊，節目就似明燈一樣，令自己獲益良多，希望可以與媽媽觀眾一起開心share ，互相幫助下揍仔更得心應手。

社交平台擁有近50萬粉絲的雪雪，由宅男女神搖身變賢妻良母，事業湊B兩兼顧，笑言：「我好鍾意講嘢，又唔好意思唔湊仔，拍呢個節目啱晒，可以同老公講我去拍節目你湊仔！」據知，張美妮於節目中會大爆餵人奶經歷，自己如何發生噴射式人奶噴上天花板瘀事，佢哋又會向觀眾分享，有錢請陪月都要點小心，更因為講得太開心，連求子期老公瘀事、各種閨房招式，如何迫老公進補等等，兩女笑說：「希望我老公同奶奶都唔好睇，哈哈！」