唔使趕　慢慢歎個酒店級Afternoon Tea

政府放寬禁聚令，大家有番晚市，唔使趕住食Early Dinner，大把時間歎個酒店級下午茶喇！唔少酒店推出新主題Afternoon Tea，有聯乘高級珠寶浪漫作、有春日花花主題下午茶自助餐，仲有與轉作網店嘅護膚名牌合作推出嘅靚靚下午茶添！

奢華體驗

中環．石板街酒店嘅意大利餐廳Gradini與英國著名高級珠寶品牌Annoushka聯乘合作，於即日至4月23日期間推出「鎖愛下午茶」（有一位及兩位用之選，需一日前於官網預訂），以珠寶品牌嘅「鎖愛」系列為創作靈感，炮製出鹹點嘅龍蝦三文治、鵝肝配砵酒啫喱、魚子醬蟹肉脆餅、番茄水牛芝士配香草蛋黃醬麵包；甜品方面則有檸檬瑪德蓮配朱古力金粒、金箔蜜糖啫喱、金箔玫瑰意式奶凍及松露朱古力，以及英式鬆餅配士多啤梨果醬及傳統奶油忌廉。下午茶更有即磨咖啡或Tea WG原片茶葉沖泡嘅頂級茗茶配搭，想來點酒嘅話，也可以額外升級享受由Annoushka Ducas MBE（品牌Founder及珠寶設計師）啟發調製嘅Apple Blossom及Elephant Gin兩款雞尾酒。歎下午茶仲可以獲贈HK$1,000嘅Annoushka購物禮券，可以歎Tea兼掃靚貨。

繽紛花饌

位於佐敦嘅Eaton HK的普慶餐廳（The Astor）由即日至3月28日期間嘅星期六、日及公眾假期，推出全新以花卉為主題嘅「賞花嚐花」周末下午茶自助餐，有多款冷盤及熱葷，當中更有逾40款以食用花入饌嘅鹹甜美點，好似玫瑰蜜桃啫喱慕絲、茉莉花士多啤梨馬卡龍、白朱古力薰衣草芝士蛋糕、藍莓蝶豆花奶凍、洛神花慕絲蛋糕等；甜品專區更有多款朱古力、糖果、曲奇及即叫即製嘅香脆窩夫，以及10款口味Mövenpick雪糕。鹹點方面則有粟米可樂餅配茉莉花蛋黃醬、肉腸酥卷配玫瑰茄汁、烤鴨胸配玫瑰蜜糖、三文魚櫻花茶漬飯及芝士拼盤配薰衣草蜜糖等。花饌以外，還有雅枝竹芝士菠菜批、番紅花青口番茄意粉、焗茄子配乾番茄及香辣炸雞等多款選擇；大家更可以免費無限暢飲Sunset Rose及E-finity Squash兩款特色手調飲品，可以同親朋好友擦餐飽。

拒絕平庸

位於尖東嘅九龍香格里拉大酒店大堂酒廊聯同英國知名護膚品牌Crabtree & Evelyn合作、於即日起推出「Dare To Be Different拒絕平庸」下午茶（兩位用）；由酒店新上任嘅酒店行政糕餅總廚Dhilmin Silva及其廚師團隊以品牌王牌產品為靈感，搜羅時令食材入饌，設計出一系列誘人嘅鹹甜美點。推介有鴨肝配薑及杞子醬、茉莉花茶鮮蝦配車厘茄及水牛芝士 、香辣帶子他他配薑及佛手柑醬；甜品則有香甜嘅檸檬草奶凍酥餅配杧果慕絲及香橙啫喱、雲呢拿玫瑰馬卡龍配紅桑梅及玫瑰花，以及蘋果薑味慕絲配蘋果及佛手柑蛋糕，令人目不轉睛難以抵抗。兩位惠顧還可以獲贈限量Crabtree & Evelyn經典王牌產品體驗禮物包乙份，大家更可以加錢享用法國凱歌王牌香檳一杯呢！