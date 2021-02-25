靈敢侶情：第一個難得

拍攝《靈感煮意》已踏入第6年，至今已做了280多集。這堆數字，對別人來說算是很長，但在我心裏，仍是第一——第一個機會、第一個節目。

猶記得當初，就只有《東網》給我機會，但在得到機會之後，我開始害怕，因為要每星期寫一個新食譜，既要減卡路里，不能用牛油、忌廉、色素、不可以多糖或多油；做法既要簡單但又得有新意，實在不容易。假如我做得不好，豈不是辜負了這個機會？

於是，我在努力之上，自律地再加倍勤力，我會把寫好的一個蛋糕食譜再做幾十次，務求做到最好；每星期，我都會練習搓麵糰，我要自己由搓一磅加至五磅；每天，我都會細讀營養和食材研究，例如學習人類在吃食物時的反應，目的是要尋找最吸引人的味道、口感和香味。

即使放假時，我都會出外試食物，記得當初想寫「梳乎厘班戟」食譜時，我吃班戟吃到怕怕；另一次，則是寫無牛油少糖蛋撻食譜，由冬天寫到秋天，整整一年，近乎每天都做，事後直至到現在，我都不想再吃蛋撻。

這些日子，雖然辛苦，但卻十分值得，因為努力，我寫了5百個食譜，裏面包含着不同主題，有無油無麵粉走糖純素系列、給海外留學生的健康簡單餐、給男士做給女士的甜蜜甜品、給父母做給偏吃兒女的趣味蔬菜餐⋯⋯

不過，儘管我很努力去做，時至今日，我仍然害怕自己會有一天江郎才盡，但做人有時就是需要一點點不安、一點點不滿意，才有動力做得更好。所以，當你有負面的情緒，先不要試圖抗拒它，嘗試將之轉化為推動你的能量，助你去尋找、去磨鍊、去爭取、去創造你一直想追求的事。

做人除了努力，也得飲水思源，在未來的日子，只要《東網》不嫌棄，我必定會將《靈感煮意》做到自己滿臉皺紋的一天，必定繼續增值自己，將我做到的最好帶給大家。很感恩這個難得的機會，祝福你在牛年，也能找到心目中的「第一個難得」。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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