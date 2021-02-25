黎諾懿望仔仔承傳善心：想佢身體力行去關心人

藝人黎諾懿近日跟福幼基金會義工落區送暖，向土瓜灣劏房基層家庭派發「有機禮物籃」，期間他表現親民，除了跟基層市民有講有笑外，還為其中一個家庭的小朋友大唱生日歌預祝生辰。

他透露近年都積極行善，希望將關心給予有需要的人：「細個喺屋邨長大，環境唔富裕，好開心細個喺咁嘅環境成長，明白大家需要啲乜嘢，但大部分我覺得係需要關心。」他不諱言此行勾起不少童年回憶：「自己細個雖然窮，但好開心，物質上係冇乜，不過我哋會有自己娛樂，例如用膠紙包住書包當踢波。」

而作為父親，他希望兒子「小春雞」能承傳善心：「想佢學識身體力行去關心人，但疫情下，帶唔到佢一齊嚟，不過我都會培育佢呢方面認識，其實執禮物籃都係一個訓練，學習分享。佢大個之後，會同佢身教，帶佢去柬埔寨或者窮困地方做義工，想佢學懂珍惜。」他又指兒子在物質上非常豐裕：「因為自己細個唔係咁有錢，所以希望可以畀到佢嘅嘢都畀晒佢，變咗有啲泛濫，依家太太禁止小春雞買玩具，太太話我物質上好縱個仔，鍾意啲咩即刻會買畀佢，反而太太喺物質上管得好嚴。」

探訪期間，黎諾懿不時被催促「快啲生多個」，他笑言一直都有造人計劃：「進行中，身邊人不斷催我，但個天可能唔想我喺疫情下生小朋友呢，個個都好着急，阿Bob（林盛斌）以為我唔得，成日話畀啲藥我食，其實太太都着急，始終佢都想有仔趁嫩生。」