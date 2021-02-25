安心平Phone　疫下必入

本港疫情稍為緩和，不過政府放寬食肆、健身中心和美容院等場所營業限制的同時，要以健康碼程式《安心出行》記錄用戶行蹤，令不少人欲買多一部手機來嘟QR Code；加上統計處去年的調查報告顯示，香港65歲或以上長者仍有近35%沒有智能手機，間接成為平價手機銷量急升的誘因。今次一於介紹場內最新最Hit的千元機款，再請專家講解《安心出行》使用時有乜注意地方。

八核四鏡

Samsung Galaxy A系列主打中低階市場，新近抵港的A12就有6.5吋Infinity-V全屏及5,000mAh大容量電池，配以4個後置鏡頭，包括4,800萬像素F2.0光圈主鏡頭、500萬像素超廣角鏡頭、200萬像素景深鏡頭及200萬素微距鏡頭，加上800萬像素前置自拍鏡頭，影相規格拍得住高階機款。其他硬件有MediaTek MTK6765八核心處理器及4GB RAM，雖然容量得64GB，但可加裝microSD卡擴充。

長氣防水

Lenovo K12 NOTE配置4,800萬像素主鏡頭、200萬像素景深鏡頭及200萬像素微距鏡頭，支援低光拍攝和近鏡特寫，影人或影夜景都有一定質素。屏幕有成6.5吋，對應20:9顯示比例，十分適合睇戲。另內置5,000mAh電池支援48小時續航力，配合機身防水潑設計，方便戶外長時間使用。

極速解鎖

vivo Y12s搭載機側指紋解鎖，辨識速度快至0.23s；同時搭配Face Wake面部識別技術，開啟屏幕即可掃描臉部快速解鎖。其6.51吋Halo全面屏提供超大視野，並有護眼模式濾除有害藍光。另配備5,000mAh電池及真三卡槽，而後置1,300萬像素主鏡頭及200萬像素景深鏡頭，內置美顏及濾鏡等拍攝功能。

搶眼變色

Ulefone Note 10採用3D漸變色機身，燈光下能呈現色彩變化，一改同廠以往的硬朗風格。至於6.52吋水滴芒支援1,600×720解像度，配以UNISOC SC9863A八核心處理器、2GB RAM及32GB ROM，長遠未必夠用。機背800萬像素3鏡頭則備有F2.0光圈，弱光下都拍到清晰影像，而5,500mAh電池足夠使用數天。

千元有找

小米旗下Redmi手機一向抵食夾大件，當中Redmi 9A數百元有交易之餘，還擁有6.53吋低藍光巨屏、5,000mAh電池、Helio G25處理器等配套，性價比極高。其屏幕支援局部放大功能，啱晒長者瀏覽頁面。另有1,300萬像素AI鏡頭，提供萬花筒、HDR、AI美顏自拍、手勢拍照等拍攝功能，玩味十足。

程式權限知多啲

查看《安心出行》對手機的權限要求，會發現它對相機、網絡存取權、震動、防止休眠等都要求存取權，甚至會擷取執行中的應用程式及在重啟時執行，看似沒有危險，但有機會被人利用。另外，程式掃描後會持續計時，即使關閉仍會繼續，直至按下「離開」鍵才能成功關閉，這對電量也有所消耗。假如不想資料外洩或浪費電量，使用時可開啟飛行模式或利用VPN隱藏IP位址，也可經應用程式介面强制停止其運作。