全智賢《屍戰朝鮮》公開劇照　孔劉新劇太空人造型曝光

韓國39歲靚媽全智賢今年將憑韓劇《智異山》回歸公仔箱，而她主演的劇集《屍戰朝鮮》特別篇《屍戰朝鮮：雅信傳》亦將於今年播出，Netflix今日透過線上直播舉行「See What's Next Korea 2021」記者會，宣布今年將斥資近4億港元拍攝韓國劇集及節目，亦公開將於今年播出的12部作品，《雅信傳》及《寂靜的大海》等的新劇照亦於今日曝光。

《雅信傳》是《屍2》的延續，將在第3季播出前公開，會揭曉全智賢所飾演的神秘角色真實身份、背景故事，以及生死草和喪屍的終極秘密，而全智賢就飾演知道生死草秘密的主角雅信，在今日公開的劇照中，全智賢用頭巾遮面，又拿着弓箭站在屋頂上。

編劇金恩熙表示：「雅信是《屍3》的主要人物之一，要說到雅信的話，不得不提起第1和第2季中講到的生死草秘密，以特輯形式給大家看應該會很有趣。」導演金成勳就對全智賢讚不絕口：「她是20年來受到大家愛戴的演員，我是在濟州島第1次和她一起拍攝，在第一個鏡頭開始那一瞬間，除了我之外，所有工作人員都知道了她為何20年來都獲得全世界的喜愛。」

至於孔劉、裴斗娜及李准主演的《寂靜的大海》的劇照亦於今日公開，眾人的太空人造型首度曝光，劇集由男星鄭雨盛擔任製作，以因全球沙漠化而導致食水和糧食不足的未來地球為背景，講述隊員到月球的研究基地回收可疑的樣本時發生的事，鄭雨盛、裴斗娜與李准均有現身記者會，裴斗娜笑言拍攝現場氣氛非常好，但太空服實在太重：「已經拍攝了5個月，這是令人覺得有密室恐懼症的服裝。」李准亦坦言太空服很難穿，但現在覺得已經適應，可以穿着太空服來跳舞，更笑指若觀眾反應好，便會以太空人造型跳「Moonwalk」。

而今日公開劇照的亦包括丁海寅主演的《D.P.》、韓韶禧主演的《Undercover》、李政宰主演的《魷魚遊戲》、金所炫與宋江合演的《喜歡的話請響鈴2》及劉亞仁與朴政民主演的《地獄》等。