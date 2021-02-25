IB攻略：3個成功IB學生的特質

不少家長都希望從我們的經驗得到 Top grade IB學生的特質和習慣，從而取經，知道如何指導自己小朋友。皆因學校通常都不會教導學生如何思考、如何自處，用甚麼心態面對難題等等。筆者從事教育行業，今年是我們的第7個年頭，教導過至少接近100名滿分IB學生，我們發覺有3個特質，IB學生是可以學習的。

1.不靠幸運

滿分IB學生不會跟你說他們的滿分是好運，就算口頭跟你說，都只是謙虛。因為我們補習社發現，滿分的IB學生，很早就知道自己想要在IB考試勝出，他們會制訂溫習計劃，別人剛開學的時候還懵然不知，他們已經在開學前的暑假找補習老師，提早開始課程。IB滿分從來沒有幸運，只有給有準備的人。

2.不輕易放棄

如果今次IB考試只有5分（滿分7分），IB滿分學生會竭盡所能找到方法提高自己的成績，而不是怨天尤人，接受「失敗」。他們會問老師，問考得高分的同學。他們不會認為是不可能的任務，只有是他們知道失敗了，知道改動方法、肯嘗試、大膽走出去，最後一定可以找到方法得到理想結果。

3.絕不拖延

夢想不是掛在嘴邊的，需要實實在在的行動。不少IB學生可能家庭比較富裕，都傾向比較懶散，練精學懶；但是IB的課業繁多，而且概念亦都需要時間浸淫，沒有捷徑可走的，所以IB滿分的學生知道時間的緊要性，他們制訂的計劃，只要寫下來的、要做的，就不會推三阻四，為自己找藉口。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣