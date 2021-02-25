本日日本：札幌新酒店開設電競專用樓層

電子競技（esports，簡稱電競）成為新世代熱潮，札幌即將於3月1日新開一間專為電競發燒友而設的酒店VILLA KOSHIDO ODORI，值得大家望多兩眼！這間共設有12間客房的酒店，賣點是將2樓開設為電競專用樓層，該樓層的牆壁、地板及天花均設有隔音裝置，並提供極速網絡及GRAN TURISMO SPORT等賽車遊戲，並設有三台適合賽車遊戲的駕駛艙及五台對應FPS（第一身射擊遊戲）及MMO（大型多人線上遊戲）的高規格電腦，可舉辦各項電競活動並提供場地給選手們練習，和一大班志同道合的朋友度假之餘又可以齊齊打機，真是一大樂事！酒店於2月27日會先舉辦免費體驗會，除找來地產及管理賽車隊伍公司恒志堂旗下的電競團隊KOSHIDO eRACING舉行講座傳授必殺技外，參加者更可與其他職業選手進行比賽，如果擊敗對方的話更有機會被提拔成為職業電競選手！加上每位在場參加者更獲得酒店折扣優惠券，各位電競迷不要錯過！

VILLA KOSHIDO ODORI

地址：北海道札幌市中央區大通西14丁目