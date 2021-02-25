否認借鄭爽2,000萬人仔　張恒：打官司還清白

內地女星鄭爽因捲入找代母代孕及棄養子女的風波，形象直線插水，更被內地廣電總局封為劣迹藝人，同時又跟舊愛張恒分別就子女撫養權及金錢糾紛而鬧上法庭。就被鄭爽方面指借2千萬人民幣（港幣約2,400萬）未還而要告上法庭，沉寂多時的張恒再開腔，在社交網發文堅稱絕無此事：「關於說我借了2000萬，我是真的沒興趣做這事，我又不是沒錢花」、「我之所以繼續打這個官司，我只想要個清白，爭的只是我想維護的名譽！」

另外，對於外間質疑張恒以孩子為利希望爭取更多撫養費，他連聲否認並說真相始終會大白：「我和家人一直在Denver（美國丹佛）獨立撫養，以後我也會繼續獨立好好帶大。有人說我是為了撫養費，不好意思，我可沒要過撫養費，我自己的孩子，我自己口袋裏的錢養，至於有沒有找人要過撫養費，反正我以後沒興趣要，現在更沒要過，等庭審結束，大家自己去官網查案件中雙方的訴求列表就好，反正是公開的，真相總能大白。」他更直斥造謠生事的有心人：「最後你們弎兒（三人）記得繼續閉着眼撒着謊，這是你們的特點和優勢，請繼續像蒼蠅一樣騷擾以及玩弄我的生活。」