跨界合作　陶藝狂熱變時尚

本季度服飾全部用上由Brian Rochefort所創作的印花圖案打造，其創作靈感源自火山及珍奇植物。（方偉堅攝）

在Kris Van Assche掌舵下，法國奢華時尚品牌BERLUTI每季都必定為男士們帶來賞心悅目而且配搭性極高的精彩設計。今個春夏，作為一位陶瓷收藏家的Kris Van Assche更將個人對陶藝的狂熱融入系列，特別邀請洛杉磯陶瓷藝術家Brian Rochefort合作，藉着雙方同樣對工藝及色彩的追求，攜手創作一系列色彩斑斕並散發藝術氛圍的服飾設計。

本季度所推出的服飾全部用上由Brian Rochefort所創作的印花圖案打造，其創作靈感源自火山及珍奇植物，將當中的自然紋理及色彩展現到單品，視覺效果與BERLUTI標誌性的Patina古法染色技藝有着異曲同工之妙。最有趣的地方是Kris Van Assche與Brian Rochefort的合作過程全是以視像對話形式進行，將跨界的藝術創作以隔空方式完成，體現出新時代的價值及和諧共處的重要性。

此外，基於Kris Van Assche洞察到當下衣着文化的演變，大家重視服裝的經典設計之餘，亦要求配襯造型上的彈性，因此今季BERLUTI就開啟了對於無性別服裝的探索，系列產品都會提供更多不同尺碼，推出加大尺碼運動服飾的同時，亦會將運動鞋尺碼擴展至38碼以滿足女性客戶的需求。

攝影：方偉堅

模特兒：Daniil K @ Quest

化妝及髮型：Kyo Lee