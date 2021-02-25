40年舊樓好過住複式！裕美5星級私竇曝光

經營網上珠寶店又是700萬私樓業主的裕美，竟然有男友林作1,800呎複式富貴屋不住，堅持「龍床不及私竇」，反而視現時租住的400呎、既沒豪裝亦不設會所的40年西環舊樓為5星級的家，更扁嘴「投訴」豪宅住只會令人空虛、寂莫，她揀樓和揀男友同樣另類。

藝人裕美以2萬多元月租堅尼地道酒店式400呎單位，大門一打開，先見寫住「WECLOME」的窩心黑板，右邊有僅可容納1人的洗手間，左邊則是開放式廚房。再行前幾步，就是書枱及擺了雙人床連衣櫃的睡房，換衫時不想被男友偷窺，就拉埋床尾的活動趟窗，霎時間變成1廳1房。雖然Studio Flat面積約200幾呎，但五臟俱全，加上她雜物不多，更以白色為主調配微黃燈光，反予人暖暖的感覺。

露台闊落開P都得

新居最大彩蛋，就是隔音玻璃門後的逾200呎露台，這個充滿泰國風情的小天地，擺放了4人木枱、櫈及2張木製梳化，空間闊落可容納20人，足夠搞BBQ派對，亦可跟摯愛把酒談心，裕美說：「呢度感覺好溫暖、好平靜，男友、朋友話好似去咗泰國咁，我每次返嚟都唔想再落街，就算傾公司嘢都係喺呢度開會，可惜業主唔肯割愛出售。」

男友豪宅似圖書館

她大讚這個家值滿分，遠勝男友麥當勞道的逾6千萬豪宅：「我租呢度係因為林作太煩，想保留番寧靜空間，絕對唔關畀佢阿媽趕走事。」而重點是愛上單位的大露台，可讓2隻愛犬自由狂跑及曬日光浴，又「力數」豪宅不好住：「男友嗰度係好大，但好似圖書館咁，完全冇家感覺，我之前1個人都租過羅便臣道，嗰度同男友嗰度一樣成1,800呎，月租7、8萬，全部都係落地玻璃，裝修仲新淨過男友嗰度，不過住得令人好空虛、寂莫，嗰時我日日好早出門、好夜返屋企，租咗4、5個月頂唔順要搬走。」