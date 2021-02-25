【輕熟女必學】女星日常穿搭術！包保減齡10年

年齡從來都係女人嘅秘密！雖然數字上是不能改變，但實際我們可以靠衣着配搭來達到減齡效果，好似以下小編介紹這幾位女星，她們都屬於輕熟女的年齡，只用6招穿搭技術，便成功將真實年齡隱藏，看起來年輕至少10年！讓人猜不透！

減齡穿搭術1：波鞋

高跟鞋是熟女必備，但有時過於成熟的鞋款顯老之餘，對雙腳也是一種折磨！要減齡必需擁有一對波鞋，令人看上去充滿年輕活力，近年的波鞋款愈出愈多，襯衫襯褲都好Easy！好似現年38歲的蔡卓妍，穿上波鞋後再配上一身潮Look即變28歲。

減齡穿搭術2：一定要有One Piece

One Piece連衣裙，好多女生穿上連衣裙都是貪其方便，但只要在揀選方面花多少許心思，例如選擇一些格仔、條紋、波點及碎花的Pattern便能立即回春，如果是荷葉邊就更加充滿少女感，另外，工人褲和工人裙都給人可愛的感覺，令人想起學生時代，好似女星鄭希怡穿上工人褲，怎看都不像已是人母。

減齡穿搭術3：爛牛

牛仔褲是每個女生衣櫃裏必備的單品，但一條普通牛仔褲不能令人有活力的感覺，但如果是一條「爛牛」效果就截然不同，立即帶出叛逆的感覺，絕對是減齡妙法。

減齡穿搭術4：針織鮮色上衣

黑黑沉沉顯老態，要保持年輕感覺可以選擇一些粉色或馬卡龍色系的上衣，充滿陽光氣息，雖然黑白灰很百搭，但偶然的粉嫩色配搭，會令整個人亮麗起來。

減齡穿搭術6：連帽衞衣

衞衣絕對減齡必備，而且要選尺寸比較大一點，能穿出休閒的感覺，下身再配一條窄牛，包保一秒變學生妹！另外，近年好多品牌都推出衞衣連衣裙，再配上一對波鞋，真是40歲都變20歲！

減齡穿搭術6：大地色系

如果覺得粉色系太矯情，可以試一試大地色系，即是淺啡、卡其、啡色、米白，走不同風格的女生都能易於駕馭，即變文青氣質女神，大地色系令人有溫暖的感覺，而且還能提升膚色的亮度。

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