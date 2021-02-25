羽咲美晴　Ｇ奶小惡魔

日本AV集團北都旗下有多間AV廠，當中以S1同Moodyz最為人熟悉同最多人追捧，事關佢哋嘅專屬女優陣容相當鼎盛，以小惡魔系女優為例，M廠有初川南同水卜櫻，S1則有小島南，同埋以下推介嘅羽咲美晴。呢位靚女已經28歲，但係個樣生得可愛，笑容又勁甜美，雙眼精靈之餘，仲有啲水汪汪，加上肌膚白滑有光澤，話佢只係20出頭，相信亦大把人信。身材方面，阿妹屬於嬌小型，但上圍相當激凸，一對天然G奶呈水滴形，質感飽滿彈手，一睇就知係罕見嘅靚波。

條件優越 床上愛玩嘢

美晴喺2016年由AV廠MUTEKI帶入行，呢間廠專門拉攏藝能人下海，而佢曾經係一支美少女組合嘅成員，活躍於澀谷一帶，只不過冇乜人識。由於阿妹嘅天賦條件優秀，為M廠拍咗一部出道作之後，好快被大廠S1招攬為專屬女優，定位係小惡魔系，演出時會先以甜美面孔同親切態度勾引男人，上床後再用嗲功令對方甘願任佢魚肉，徘徊於將近高潮又不能發射嘅臨界點，繼而露出痛苦表情！講到呢度，男士們應該醒水，對住呢類小惡魔最好採用眼看手勿動嘅策略，溝女時要帶眼識人啊！

順帶一提，阿妹雖然走上AV女優之路，但佢似乎仲好留戀歌唱事業，早前趁出道5周年發起網上眾籌，仲成功籌得經費，睇嚟大家好快可以再次欣賞到佢嘅歌聲！

羽咲美晴

年齡：28歲

身高：4呎11吋

三圍：34-24-33