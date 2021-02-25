猛男住隔籬　索女動色心

同鄰居偷食係AV同四仔常見題材，事關好多人都有類似嘅幻想。（互聯網）

喺搞男女關係上，乜嘢叫「近水樓台先得月」？睇吓今次介紹嘅3套四仔，或者有所體會，先旨聲明，影片內容唔係好色男偷食女鄰居，而係剛剛相反，由好色妹主導，色誘猛男鄰居，究竟會唔會令人睇得更興奮？真係要拭目以待。

異地情緣

雖然有句俗語叫「女追男隔層紗」，但男女之間要撻着，唔係單方面起痰就得。呢套由21 Sextury炮製嘅《Sexy and Natural》，就係講述幾個神女有（色）心、襄王有（春）夢嘅故事。影片搵嚟Ginebra Bellucci、Anastasia Brokelyn、Mia Split等索女參演，單睇呢個陣容已經勁吸引，尤其係西班牙出生嘅Ginebra Bellucci，床上魅力令人期待，故事講述佢搬去美國發展，無意中發現型男鄰居亦係四仔演員，二人愈嚟愈啱Key，終於喺某個朝早發生超友誼關係……

願望成真

每個男女都有自己喜歡嘅性愛玩法，而喺Zero Tolerance製作嘅《Cum on My Big Natural Tits》入面，一班脫星特別享受男伴喺自己嘅巨乳上發射！話明係巨乳，有份演出嘅Natasha Nice、Sofi Ryan、Bella Rolland等6位脫星，個個都係有料之人。特別要留意Bella Rolland，佢單止有一對36D巨乳，個樣同埋床技都勁出色，故事講佢搭上型男鄰居，喺一輪激情交鋒後，硬係要對方喺自己胸前引爆慾火，真係好任性呢！

欲罷不能

明明有個索爆女鄰居，仲要主動上門尋歡，點解一班男人會咁驚青？想知答案，就要睇吓呢套由Onyx推出嘅《Nasty Sluts》。片廠搵嚟4位人氣熟女脫星參演，包括Marquetta Jewel、Tommie Ryden、Ashley Jensen同Tiffany Taylor，講述佢哋喺某日發現新搬嚟嘅男鄰居，唔止生得夠型，仲要好大隻，喺一輪色誘之下，終於可以銷魂一番。點知男鄰居發現呢班女人勁大食，嚇到佢忍唔住要搬走。話時話，如果有咁嘅女鄰居，大家又捨唔捨得搬呢？