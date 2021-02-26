【是日通勝】（一點居士）

辛丑年正月十五乙巳火平日

吉時：上午11時至1時、下午5時至7時、下午7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：祭祀、祈福、會友

忌：栽種、詞訟、出行

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、4、5、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊

自信心不足，腦袋處於緊張狀態，宜好好休息。

金牛

理財易受情緒影響，如有閒錢最好儲存起來。

雙子

壓力大，導致心神恍惚，小心無法完成工作。

巨蟹

正財運平平，處理金錢事務最好多與人商量。

獅子

兩性相處要心平氣和，避免與另一半發生摩擦。

處女

人氣上升，懂得處理同事關係，換來好心情。

天秤

事業運平平，投資要審慎，穩紮穩打可免受騙。

天蠍

職場出現暗湧，謀事要保持踏實，勿急於求成。

人馬

容易情緒化，在職人士要妥善處理人際關係。

山羊

出行吉日，有貴人幫助，從事戶外工作有着數。

水瓶

工作愈困難愈能激起鬥志，但做事勿一意孤行。

雙魚

財運不錯，先前的努力與付出，可望得到回報。

【生肖運程】

相沖生肖：豬（63歲）

旺弱指數：（升）馬 事業旺

（跌）狗 桃花弱

鼠

眼光準繩，可遇見理想合作夥伴，有利求財。

牛

易惹是非，伴侶的耐性有限，必諸多要求了！

虎

有愈戰愈勇的魄力，可於工作上搶佔主動權。

兔

人緣不錯，多機會接觸異性，單身者要把握。

龍

情緒低落，感覺有點空虛，工作缺乏動力。

蛇

處事易失方寸，太依賴別人令你難以安心。

馬

事業運上升，行動力強，不要錯過發展機會。

羊

健康運平平，勿玩高危活動，謹記安全第一。

猴

自律性強，工作順利，但要提防小人搞破壞。

雞

腦筋靈活，但財運一般，不宜跟親友傾生意。

狗

桃花運下跌，兩性相處要多包容，不宜鬥氣。

豬

是日沖煞，工作遇上困難，感情也受到考驗。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

催旺全年桃花 就在元宵佳節

今天（農曆正月十五）是元宵節，又稱上元節，是新一年第一個月圓夜，代表一元復始，亦是中國的情人節。如希望整年姻緣運暢旺，最好趁今天為自己播下桃花的種子，不論單身還是正在蜜運中的人，只要跟隨以下方法，相信很快會有美滿的收穫。

2021年的桃花位在正南方，可趁今天於住所正南方擺放風水物品，如流水擺設、桃花等，催旺姻緣運，或在這位置擺放和合二仙，不一定需要上香，取其意象，也可達到有利的效果。

其次在元宵節參拜「月老」是全年最有力量的，相傳月老掌管天下男女的感情事，手持紅線，把有緣人牽連着。黃大仙廟有「月老」神像，前往參拜時，最好不要戴帽及太陽眼鏡，以免「月老」看不清楚自己，拉錯紅線。

另外，今天是「乙巳」日，想吸收這天帶有桃花之旺氣，必需與乙巳共融。乙的五行屬木，在食物上代表蔬菜類，所以今天可多吃素，尤其與感情有關的意頭菜，如百合、蓮藕、湯圓等，切忌吃苦瓜、梨等食物，否則全年的感情苦不堪言。已的五行是火，代表繽紛鮮艷的顏色，可以多穿相關服飾，「巳」亦是驛馬星之一，代表走動，所以適宜去郊外踩單車或遊車河。至於行桃花大運的路線，可以由上水或大埔出發，往大圍方向，沿途吸收桃花靈氣，效果甚佳。