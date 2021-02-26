【營事檔案】香煎三文魚配藜麥　護心能手

有時白飯食得多，就會想嘗試其他種類的五穀，今次便用了藜麥代替，除了能增加新鮮感，配搭三文魚更是鮮味無窮，同時每款食物都營養十足，更具護心功效。

藜麥 不含麩質

藜麥的口感煙韌，而營養價值方面和平日吃的白飯比較，藜麥的熱量會較低，同時含有較高的膳食纖維可增加飽肚感，而且升糖指數較低，所以對於糖尿病患者來說亦能幫助穩定血糖。此外，除了碳水化合物，藜麥亦能提供豐富蛋白質，為人體提供多種必須氨基酸。同時，藜麥當中也含有不飽和脂肪酸，有助令體內的壞膽固醇水平降低，維持心臟健康。藜麥亦因為不含麩質，所以麩質不耐症的人士亦適合食用。

Omega 3 不飽和脂肪酸

眾所周知，三文魚含有的Omega 3 是一種不飽和脂肪酸，能夠幫助減少體內的壞膽固醇和血栓形成的機會，減少患上心血管疾病的機會。而且三文魚亦含有維他命D，可有助身體對鈣質的吸收，尤其對兒童和青少年的骨骼發展及維持牙齒健康有很大幫助。

此外，今次同時加入了三色雜菜一起烹調，顏色豐富吸引同時亦能提供膳食纖維，幫助促進腸道蠕動，有助排便暢通。

【香煎三文魚配藜麥】

材料：

三文魚柳 80克

三色雜菜 50克

藜麥 60克

水 300毫升

醃料：

鹽 半茶匙

黑胡椒 半茶匙

調味料：

檸檬汁 1茶匙

做法：

1.把三文魚扒用醃料醃約10分鐘。

2.把已洗藜麥和250毫升水煮約15分鐘。

3.放入雜菜翻炒，後加入藜麥再快炒。

4.加入三文魚扒及再加50毫升水，用小火煮約10分鐘，最後灑上檸檬汁便完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。