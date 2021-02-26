黃聖依真人騷入廁所幫奶奶沖涼　網友：我睇緊啲咩…

內地女星黃聖依與丈夫楊子、楊媽媽一齊上夫妻真人騷節目《婆婆和媽媽》第2季，上次佢就大爆屋企住成百幾人，想同80幾歲嘅奶奶傾偈都有困難，今次有得上節目，黃聖依就好識做爭取各種機會同奶奶相處，新一集佢更加孝心盡現，竟然入埋廁所幫奶奶沖涼！

節目中楊子媽咪打算沖涼，黃聖依頻頻問對方需唔需要幫忙，奶奶雖然話冇問題並再三托推謂：「你別在這了」、「你快出去吧」，黃聖依都仍然十分操心，擔心奶奶跌倒，喺門外猶豫好耐最後都係決定入去，奶奶見佢入到去雖然逞強要黃聖依離開，不過最後都係乖乖喺新抱陪伴下沖完成個涼，黃聖依強調：「我沒關係的，我正好在這，你就當我不存在就好了呀，你就不要客氣了，這個後面我來幫你搞就好了。」

楊子見到佢哋關係咁好，佢打趣表示：「正經八百搓上澡了這兩人」之後又對媽媽稱讚黃聖依說：「這種兒媳婦真的是很難得」楊母都好欣慰：「值得表揚，太開心了！」黃聖依就一臉害羞表示：「之前沒有這層接觸的時候，我還是覺得有些陌生感，畢竟年紀在那以後，就是你還是應該站在她的立場上為她真正的去考慮她的需求，這樣才能更好的去盡孝！」

不過網友睇完節目後反應不一，有人大讚「能和婆婆關係這麼好真好」、「愛都是相互的」，同時都有網友表示接受唔到，仲驚訝反問到底自己睇咗啲咩！