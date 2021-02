【BNO簽證】睇片！教你用手機App申請

BNO簽證「Hong Kong BN(O) Visa」早於1月31日已在網上開放申請,不過申請者就要到北角簽證申請中心,進行身份認證,獲批後還要限90日內到埗英國。故此大家更期待的,其實是今星期(2月23日)剛新開放的「手機App認證」申請,因為大家只要下載手機應用程式(App) UK Immigration: ID Check,不但足不出戶便可完成申請,而且申請獲批後,更不會限制申請者的入境日期,實在方便得多。

Step(1)準備文件

首先大家要知,個App主要是用作認證身份,簽證還是先要在BNO VISA官網申請,然後透過QR code連結手機App上載文件及掃描臉部認證,故此申請前先準備好以下文件:

* 有生物特徵之BNO護照(封面有晶片)

* 香港身份證、住址證明例如水電煤單、租約或按揭證明等。

* 能在英國生活至少6個月的財力證明文件,例如銀行存款證明、投資證明、收租證明、英國收入證明、家人或朋友提供住宿證明等。

*家庭成員關係證明,例如子女出世紙、結婚證書(未結婚伴侶亦要密切如結婚關係的證明)等。

*TB結核病測試證書(有效期6個月內)。如已用LOTR入境英國可免TB測試結果。

Step(2)網上申請

登入BNO VISA官網開始申請,你須要按部就班輸入資料,包括選擇你現居地方、確認你是否持有指定及合適的護照、確認你是否有合適的手機(iPhone 7或以上型號、或擁有NFC功能之Androld手機),然後確認你是申請者本人還是幫家庭成員申請,並選擇國籍「Bristish National (Overseas)」,再輸入你的護照及個人資料,並透過電郵確認驗證碼,及確認你是否授權他人代你申請,輸入手機號碼(要+852),確認你輸入的所有資料,最後便可開戶成功(Account Created)。

成功開啟帳戶後,下步就可開始進入「手機App」步驟,但之前仍須在網上填上簡單資料,包括選擇護照作身份證明、輸入護照號碼、填上出生日期,最後輸入驗證碼(可選擇手機或電郵收取)驗證,成功後它會再提你是否已有合適的護照及手機,然後你會得到一個QR code,用作連結手機App。

BNO VISA 申請官網

Step(3)手機App認證

下載手機App「UK Immigration: ID Check」,開啟App後你可選擇用「QR code」或「Connection code」去連結你的申請(如果手機掃QR code有問題便可把app的Conncetion code輸入網上申請中)。連結成功後,你就可開始用App拍攝及上載你的文件,包括你護照的個人資料頁(必須全頁包括最底兩行字母)、住址證明、財力證明、家人關係證明及旅遊紀錄等。接着便要繳付簽證費用,包括移民醫療附加費Immigration Health Surcharge (IHS) 。

再之後就要用App去認證你的護照,你必需除掉護照的外套,再按App指示把手機放在護照頁面上,待它認證完成後,手機便會發出「咇」聲示意。接着你便可用App拍攝你的樣子(一定要見到雙眼不能有任何遮掩)以核對你身份,只有10歲或以下申請者可豁免拍照。到此基本上已完成整個App認證程序,最後回到網上完成你的申請便成了。

Top Tips for using the UK Immigration ID Check app