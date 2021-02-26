【BNO簽證】睇片！教你用手機App申請

BNO簽證「Hong Kong BN(O) Visa」早於1月31日已在網上開放申請，不過申請者就要到北角簽證申請中心，進行身份認證，獲批後還要限90日內到埗英國。故此大家更期待的，其實是今星期（2月23日）剛新開放的「手機App認證」申請，因為大家只要下載手機應用程式（App） UK Immigration: ID Check，不但足不出戶便可完成申請，而且申請獲批後，更不會限制申請者的入境日期，實在方便得多。

Step（1）準備文件

首先大家要知，個App主要是用作認證身份，簽證還是先要在BNO VISA官網申請，然後透過QR code連結手機App上載文件及掃描臉部認證，故此申請前先準備好以下文件：

＊ 有生物特徵之BNO護照（封面有晶片）

＊ 香港身份證、住址證明例如水電煤單、租約或按揭證明等。

＊ 能在英國生活至少6個月的財力證明文件，例如銀行存款證明、投資證明、收租證明、英國收入證明、家人或朋友提供住宿證明等。

＊家庭成員關係證明，例如子女出世紙、結婚證書（未結婚伴侶亦要密切如結婚關係的證明）等。

＊TB結核病測試證書（有效期6個月內)。如已用LOTR入境英國可免TB測試結果。

Step（2）網上申請

登入BNO VISA官網開始申請，你須要按部就班輸入資料，包括選擇你現居地方、確認你是否持有指定及合適的護照、確認你是否有合適的手機（iPhone 7或以上型號、或擁有NFC功能之Androld手機），然後確認你是申請者本人還是幫家庭成員申請，並選擇國籍「Bristish National （Overseas）」，再輸入你的護照及個人資料，並透過電郵確認驗證碼，及確認你是否授權他人代你申請，輸入手機號碼（要+852），確認你輸入的所有資料，最後便可開戶成功（Account Created）。

成功開啟帳戶後，下步就可開始進入「手機App」步驟，但之前仍須在網上填上簡單資料，包括選擇護照作身份證明、輸入護照號碼、填上出生日期，最後輸入驗證碼（可選擇手機或電郵收取）驗證，成功後它會再提你是否已有合適的護照及手機，然後你會得到一個QR code，用作連結手機App。

BNO VISA 申請官網

Step（3）手機App認證

下載手機App「UK Immigration: ID Check」，開啟App後你可選擇用「QR code」或「Connection code」去連結你的申請（如果手機掃QR code有問題便可把app的Conncetion code輸入網上申請中）。連結成功後，你就可開始用App拍攝及上載你的文件，包括你護照的個人資料頁（必須全頁包括最底兩行字母）、住址證明、財力證明、家人關係證明及旅遊紀錄等。接着便要繳付簽證費用，包括移民醫療附加費Immigration Health Surcharge (IHS) 。

再之後就要用App去認證你的護照，你必需除掉護照的外套，再按App指示把手機放在護照頁面上，待它認證完成後，手機便會發出「咇」聲示意。接着你便可用App拍攝你的樣子（一定要見到雙眼不能有任何遮掩）以核對你身份，只有10歲或以下申請者可豁免拍照。到此基本上已完成整個App認證程序，最後回到網上完成你的申請便成了。

Top Tips for using the UK Immigration ID Check app