Pokemon聯名牛牌　經典鬥經典

日本動漫文化最厲害的地方是一旦作品成功爆紅跑出後，其影響力可以橫跨到不同界別並足以影嚮往後數十年潮流走勢，唔信？90年代誕生的《Pokemon》就是最佳例子。1996年從手提遊戲機作品開始，之後再變成動畫作品將人氣一直延續，5年前智能電話遊戲《Pokemon GO》正式登場後，更將「捉精靈」熱潮推向另一高峰。隨後CASETiFY、fragment design、Moncler、Daniel Arsham、Uniqlo、Longchamp、A BATHING APE®等聯名系列蜂擁而至，今年最新就輪到美國牛王Levi's®與《Pokemon》合作，用上色彩繽紛的設計重新演繹這個老少咸宜的動漫角色。

《Pokemon》x Levi's®聯名系列單品的設計靈感取材自1997年首播的原版《Pokemon》動畫，將第1季動畫的人物角色包括「比卡超」、「小智」及「小霞」的圖案融入各款單品，更特別按照「小霞」經典造型創作出Misty's Tank及Misty's Shorts兩款女裝設計及「小智」所配戴的紅白色「貨車帽」。印上巨型「比卡超」及森林印花圖案的牛仔褸，於皮牌、鈕扣及紅旗細節亦加入「Pokemon」字樣及代表「精靈球」的紅白配色，將大家最熟悉的元素一一帶到系列中。