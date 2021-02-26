Huawei Pay八達通新春好禮　開卡送$50增值額

Huawei Pay八達通由即日至3月12日推出新春迎新獎賞，新增Huawei Pay八達通有機會獲得港幣$50八達通增值額，獎賞名額3,888個，先到先得。(方偉堅攝)

【特約報道】牛年來到，相信最近大家都多了出門拜年及消費，Huawei Pay八達通作為全港最受歡迎的電子支付方法之一，最近趁着新春期間，特別推出迎新獎賞。

推廣活動於大年初一開始，並去到今年3月12日，華為手機用戶新增Huawei Pay八達通，就有機會獲得港幣$50八達通增值額，獎賞名額3,888個，先到先得。推廣活動期後，系統將一次過處理所有成功可獲取獎賞的名額，客戶可於3月29日至4月29日期間登入八達通App查閱訊息，並選擇「確認」領取獎賞。

至於點樣可以拎到獎賞呢？方法就有兩個，一是通過HUAWEI Wallet或八達通App加入新的Huawei Pay八達通，開立新的Huawei Pay八達通需付按金港幣$50及最低首次儲值額港幣$100；另一個方法是把實體八達通轉移至HUAWEI Wallet，並將華為手機作為八達通，之後卡內的餘額、按金及大部分服務 (如自動增值服務) 均會一同被轉移至Huawei Pay八達通，相當方便！

不過大家要留意，今次推廣活動只適用於從未曾新增Huawei Pay八達通的華為手機，假如手機曾新增Huawei Pay八達通，就算退卡後再新增、或將手機恢復至原廠設定後再新增，獎賞均不適用。另外，參加是次推廣活動的HUAWEI ID需要未曾開通過Huawei Pay八達通服務，同時其註冊地要選定為香港地區，如HUAWEI ID的本身註冊地並非香港而其後改變註冊地為香港，獎賞亦恕不適用。每部華為手機只能領取一次獎賞，重複添加同一張八達通將不被處理。

Huawei Pay八達通新春迎新獎賞只適用於指定型號的港澳原廠行貨華為智能手機，包括：HUAWEI P40、HUAWEI P40 Pro、HUAWEI P40 Pro+、HUAWEI P30、HUAWEI P30 Pro、HUAWEI Mate 40 Pro、HUAWEI Mate 30、HUAWEI Mate 30 Pro、 HUAWEI Mate 20、HUAWEI Mate 20 Pro、PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS、HUAWEI Mate Xs以及HUAWEI nova 7 5G。此外，客戶必須將HUAWEI Wallet 更新至9.0.11.323或以上版本，同時八達通 App須更新至9.0.1或以上版本，以享用Huawei Pay八達通。

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