環保山系　戶外機能再升級

Nike ACG系列自80年代末誕生以來一直都是從大自然當中擷取靈感，最初用上復古戶外風格作主打，服裝以至鞋款設計都帶出強烈的山系美學，決心抗衡當時一些傳統戶外服飾品牌，其後在Errolson Hugh帶領之下換上NikeLab ACG之名再出發，則以機能性物料及嶄新剪裁去滿足都市氣候變化着用需要，掀起潮流界對機能服裝的熱熾追求。今季，Nike ACG系列緊隨品牌可持續發展的設計概念下革新創作方向，在應對各種天氣及地形條件的山系風格基礎融入再生物料製作，致力打造出戶外機能與環保理念並重的服飾設計。

當中Misery Ridge Jacket及Mazama Vest同樣採用再生聚酯纖維製作，前者更加入GORE-TEX防水透氣物料，滿足可持續性同時不失機能性；後者則從北美洲最深的火山口湖Crater Lake為靈感，將湖邊的山峰美景變成背心上的印花圖案，而該座於約7千年前爆發的火山名字就正是Mount Mazama。另一款可以雙面着用的Reversible Fill Skirt由回收尼龍製成，可以於短裙及被氈兩種形態下切換，並附有彈性腰帶調節及功能性口袋作收納用途，大大增加其實用性。