【夢想成真】陳展鵬相隔21年重出樂壇做一哥

視帝陳展鵬出席加盟天盟娛樂暨新歌發布會，獲何麗全、樂易玲、同門藝人等到場支持，除了播新歌《零歲》MV外，又即場獻唱。談到相隔21年重出樂壇，他謂好多人都有歌手夢，現時終可夢想成真，但問到可覺遲了很多？他說：「唔係，廿年前公司畀機會我，但嗰時太幼嫩，個腦空白，但依家好咗好多，又多咗人生經歷，今次有意義好多。」他又指去年開始傾加入天盟，而再次唱歌的想法就是源自3、4年前樂易玲叫他唱番歌：「公司叫我唱番時都有啲掙扎，因為做演員唱歌走音都算，但做歌手就唔可以走音，但今年係好timing。」

談到為何不簽番星夢？他表示都是機緣巧合，是樂易玲安排。問到可是天價加盟天盟做一哥？他笑言：「媒體叫我一哥都係因為我年資高啫，師姐細我好多，但都好尊重我，我係師弟啫。至於係咪天價，依家嘅環境，難得預埋我已經好感恩。」他更「倒米」笑言：「如果我係老闆，都未必會簽自己，將啲錢做更有意義嘅事好過，所以老闆好勇敢，因為我睇番自己有好多不足。」

他又謂會送歌給太太單文柔及囡囡，而此曲就是先送給囡囡，問到太太可會呷醋？他謂：「唔會，佢好支持我，囡囡出世令我哋唔同晒。」他透露今年會較傾向音樂事業，之前都是唱主題曲，現時可以構思音樂表達自己。問到今年可會出碟及開騷？未出過碟的他說：「有諗過，但依家出碟就太早，啱啱接觸番音樂。」而講到現時有很多唱歌比賽節目，他指公司幾年前都有搞：「但自己未ready，有時忙拍劇聲又會沙，但如果有機會可以參與，同埋音樂無分年紀同疆界，唔理咩台都好，最緊要可以百花齊放。」而講到今日是元宵節，他謂今日不用拍劇，會回家與太太及囡囡慶祝。