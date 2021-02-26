【好尷尬】Carman分手後逼住合體　Gordon降呢做同事

組合Bingo的Carman被爆因撻着ViuTV節目《全民造星III》的CY，令天堂鳥（BOP）的Gordon「戴綠帽」而兩人反面。今日兩人同場出席陳展鵬加盟天盟娛樂暨新歌發布會，見他們全程沒有交流，表現生疏。兩人「被迫」合體受訪，講到他們表現尷尬，Carman表示不是，平時在公司都會見面，Gordon亦笑言：「其實冇乜嘢，但講完之後就有啲尷尬。」問到兩人現時關係？Gordon謂是同事，Carman亦謂：「不嬲都係同事。（降咗呢？之前話你哋拍拖？）冇拍拖，之前係螢幕情侶，但依家各有各忙，少咗聯絡。」問到兩人Follow番對方未？Carman即望住Gordon，Gordon尷尬笑言：「轉頭Follow番囉。」

講到Carman撻着CY，她澄清：「我同CY都冇拍拖，係朋友關係，大家各有各忙都少咗聯絡，少咗出嚟見面，除咗上次彭秀慧生日有見面。」而講到Gordon又傳有新歡，撻着「大埔LuLu」董嘉儀，他即甜笑言：「都係了解中，但依家都係工作行先，因為又有接劇，時間配合唔到，呢排太忙，冇乜溝通。（仲未了解完？）都了解完㗎啦。（LuLu同Carman都了解完？）係，哈哈。」而Carman都搭訕大讚LuLu幾好。