美食婷：元宵要食元宵

看小說、電視劇或電影，場景每到農曆正月十五元宵佳節，總是有熱鬧的花燈會，也是才子佳人相會的好時機。我美食婷知道古人除了出來賞花燈，還有很多應節食品。偶然翻查資料，有指漢代已有元宵節，不過到了宋代才開始吃元宵。很多人會將元宵和湯圓混淆，因為它們都是用糯米粉製作，外形又圓碌碌，其實兩者大有不同。

通常吃元宵，多選用甜味的餡料，餡料沾水後，將之放在糯米粉上慢慢搖晃，讓糯米粉黏在餡料外圍，不斷重複沾水再搖晃來沾粉，直至它變成較大粒的圓形丸狀便完成，外表看來較不規則，吃時有煮、煎、炸等做法。至於湯圓的餡料較多樣化，除常吃的芝麻和花生，還有鹹味選擇。湯圓的做法相信大家知，就是糯米粉加水搓成外皮，包餡料後搓成圓形，加糖水來煮便成，入口軟綿煙韌。

在香港，似乎較少地方可以吃到或買到元宵，現時的人大多以湯圓來代表，不過無論是元宵還是湯圓，在進食時都要留意。如花生餡1粒約有75卡路里、芝麻餡則約70卡，鹹吃的肉餡湯圓都有60卡，吃4至5粒已等於1碗米飯。如果吃了好幾粒湯圓或元宵，可減少吃米飯的分量，而進食多點蔬菜來補充。

另外，煮湯圓或元宵時會配糖水，又或紅豆沙、芝麻糊等配搭，雖然好好吃，但要注意糖分及熱量隨即再提升，隨時超標。建議選用薑、紅棗、杞子或桂圓等天然有味道的食材來加水煲煮，減少用糖的分量，或以蜜糖、桂花等來代替沙糖。

其他會在元宵節吃的食物還有吉祥意的生菜，陝西等地區會在熱湯中放入不同的蔬菜或水果來吃，統稱為元宵茶。元宵茶外又有加入紅棗或其他材料做成的甜味元宵粥。另外常吃的餃子、棗糕、麵條和饅頭等，每款都有不同的寓意，如棗糕代表吉祥、麵和「綿」音相若，吃完麵條代表喜慶綿綿不斷，在甜甜蜜蜜過節時，不妨慢慢考究一番。