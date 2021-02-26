球王比利紀錄片首播　坐輪椅與舊隊友聚舊

有關巴西傳奇球王比利（Pele）的Netflix紀錄片《球王比利與巴西》（Pele）日前正式上線，節目中80歲的比利現身受訪細說從頭。

久未露面的他明顯好脆弱行動不便要靠步行支架行路。而他亦與巴西球隊山度士的舊隊友一同燒烤聚舊，他坐住輪椅現身與隊友話當年，他自嘲說：「你睇下我依家身體幾好。」查實去年比利的兒子Edinho受訪時已表示父親的健康唔好，2015年接受過髖關節置換手術，並一直未完全復元。他說：「這引起了抑鬱的問題。想像一下，他原是國王，他一直是個有氣勢的人物，如今他無法正常行走。他覺得很難為情，他不想出門、被別人看到或離開家門。他隱居。」

比利曾帶領巴西國家隊於1958年、1962年以及1970年曾3度奪得世界盃冠軍寶座。而他曾被英國足球雜誌評選為20世紀最偉大的100名職業足球員首位。

比利除了是足球巨星之外，他亦演過不少電影以及劇集。其中1981年他與荷里活巨星合演電影《勝利大逃亡》（Victory），而他在片中亦表現精湛的球技。比利曾多次來港，1970年12月9日他隨球隊山度士訪港進行四場表演賽。而80年代，比利亦獲國際運動品牌的邀請來港與鍾楚紅拍攝一系列的廣告，其中他更於廣告中罕有地大騷舞技。