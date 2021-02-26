張致恒潛水避債　Naomi鬧爆賤格：唔會再原諒佢

被指欠債唔還錢的張致恒（Steven）居住於元朗的村屋外被貼街招追數，而Steven繼續潛水未有就事件作出回應，債主之一的張彥博對於好兄弟Steven被人貼街招追債，疑避債「着草」搬走了，身在廣州工作的阿博回覆東網說：「我都唔太清楚，佢冇聯絡過我。」阿博透露上個月在內地剛巧碰見Steven，他說：「我估佢返咗嚟香港啦。」

阿博坦言自己已盡了力，也希望Steven自強，他說：「我冇咩嘢，亦唔敢有咩奢求，我心願只係佢可以努力做番好自己，我都要係喺度捱吓騾仔，我都要搵食養家，其實依家人人都難捱，最緊要唔好影響到其他人。」

而馮鎵瀠（Naomi）接受訪問指上月欠債一事曝光後，Steven曾主動跟她道歉，並指會一星期內還錢，但結果無下文，她多次致電「追數」，但電話永遠接不通，她直言已對Steven徹底失望：「我搵唔到佢不特止，仲有好多網民都不值佢嘅行為，有啲仲喺社交網度話畀我聽，見到佢哋日日過緊好好嘅生活，好似去BB展買啲好貴、有品牌嘅BB用品，出入坐的士，有工人用。前幾日，我同事都見到佢喺元朗大型連鎖店度買嘢，一啲都唔慘，佢依家係用緊人哋嘅錢嚟過自己嘅優質生活，好賤格同劣質，佢點道歉我都唔會再原諒佢！真係覺得依家用粗口鬧佢都無用！」

同是Steven債主的林盛斌（阿Bob）亦指曾收對方道歉電話，他更着對方要努力工作：「佢話過咗年之後可能有嘢返內地做，我叫佢努力、爭氣啦，盡快清還所有債務，重新生活，之後就冇再聯絡過。」