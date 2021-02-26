【巴打學嘢】黃貫中自創「爭吵哲學」對付朱茵

今日是元宵佳節，恩愛夫妻黃貫中（Paul）和朱茵合體挑戰「愛情五秒定律」，Paul被問到老婆激嬲自己的3個原因，隨即「機關槍式」笑謂：「天氣凍着唔夠衫、肚餓又唔食嘢、亂放雜物、唔願起身、遲到⋯⋯咦，原來可以講到咁多。」令朱茵笑言要罰對方頂痰罐！

他又笑指老婆身上3個最大的地方，就是「眼大、嘴大和志氣大」，氹得老婆大笑。

談到老公婚前婚後的不同之處，朱茵便趁機投訴：「以前出街一定會拖實我，依家就會拖阿囡（黃鶯）；仲有以前唔會窒我，結婚後就係咁窒。」不過講到Paul具備的3個好老公條件，她就甜絲絲說：「大力、任我差遣，而且會煮飯畀我食。」Paul聞言即時反擊：「講緊好老公條件，唔係揀工人喎。」最終朱茵於賽事中落敗，並向Paul獻上香吻作為元宵禮物。

相愛超過廿載，兩人至今仍然恩愛非常，Paul不諱言經常有人向他取經：「好多人問我哋，一齊咁多年會唔會悶，講真話唔悶就呃你，但係要學習點樣避免呢種悶，最重要唔好有一個奉旨嘅心態，例如太太為你煮飯，你要識得欣賞，要覺得每一餐飯都係第一次，將呢個心態套用喺所有事情上，就唔會覺得悶，反而好新鮮。」朱茵也建議一眾有情人，為生活加添情趣，有助增進感情：「尤其依家喺屋企嘅時間多咗，可以嘗試多啲唔同嘅嘢，最近我哋會等囡囡瞓覺後，一齊砌3D模型，都幾好玩㗎，同埋我哋晚晚都會睇戲。」

雖然因為育兒理念不同偶有爭執，但夫婦二人都會主動認錯，「愛妻號」Paul更自有一套「爭吵哲學」：「吵架輸咗，固然係輸；贏咗你都有排捱！既然輸贏都係處於輸家嘅狀態，奉勸各位男士最好就唔好同另一半嘈，係咪都認錯先。」