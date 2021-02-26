交叉盒推專用耳機　跟延遲說再見

Gamer愈來愈重視遊戲音色，追求質素的話都不介意入手專用遊戲耳機，跟雜音與延遲超多的山寨耳機說再見。新款有由Xbox官方推出的無線耳機，預計今年3月16日推出，賣點是毋須額外裝置或底座，就能低延遲地與Xbox Series X/S、Xbox One等主機連線，並且支援Windows Sonic、Dolby Atmos 和 DTS Headphone:X等多項音效技術。

耳機具備柔軟耳罩，輕量設計兼可自訂鬆緊，唯一擔心是所用的聚氨酯皮革能否經得起時間洗禮。旋轉耳罩上轉盤，更能直接調校音量和聊天聲浪。其調整式麥克風則可在不使用時完全收起，同時對應語音隔離技術，令麥克風集中在語音，以減少背景雜音。耳機內置充式電池，使用時間長達15小時，算是十分長氣。

<同場加映>

有耳機都要遊戲才能發揮音色，第一身視角硬派遊戲《Ghostrunner》最近就發表了試玩版。主角必須攀登人類最後的棲身之所「達摩塔」，從最底層一直登上頂樓，對抗草菅人命的暴君展開復仇計劃。遊戲可以揮舞武士刀切開敵人，以超人般的反應力閃避子彈，並運用各種專業技巧取得勝利。一擊必殺的遊戲機制也令爽度增加，想在遊戲正式推出前練定身手就不容錯過。