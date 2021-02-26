湯怡升Cup肚凸凸　麥秋成豪言生6個先收手

藝人湯怡與麥秋成今日舉行婚禮！下午4時許，一對新人出來接受傳媒訪問，穿上晚裝的湯怡明顯「見肚」，戴上兩卡鑽石訂婚戒，二人應大家要求多次咀嘴。湯怡今朝穿上低胸婚紗，升Cup的她性感非常，老公麥秋成笑言：「我睇到眼都凸！不過太太鍾意就得啦！」

對於BB性別，湯怡就大賣關子，叫大家猜猜，麥秋成笑言：「話唔定係龍鳯胎呢！」湯怡表示生B後會與老公照顧BB，預產期是7月尾。由於疫情關係，婚宴邀請的賓客有限，只可80、90人，麥秋成坦言對一起跳舞的「戰友」不好意思，只能邀請老師到場。

講到今日的感動位，2人坦言都有爆喊，尤其面對父母說感性說話時。麥秋成又指家人都留了不少傳家之寶給他們，分別是他於18歲時，媽媽買給他的金鏈及外婆的金戒指，他都即時戴上，他又即場向湯怡講愛的宣言，並承諾：「我愛妳一生一世！」

湯怡坦言感激麥秋成出現她的生命入面，對她來說仍然很夢幻，問何時再擺酒大宴親朋，他們指要看疫情，新娘子表示希望年尾，生完收身後才見大家，而麥秋成指樂易玲教她一次過擺埋BB百日宴，坦言自己想生夠5、6個小朋友，湯怡聞言即說：「生完想休息吓，唔生住！」