林作鍾培生打擂台？亞視想接洽直播權

亞洲電視宣布即將推出首個體育拳擊節目《百萬拳王》，今日在大埔電視廠舉行記者會，亞視執行董事陳偉傑透露拳賽勝出者將獲得獎金連獎品總值百萬元，暫定每月1次網上直播，他都有留意麥明詩舊愛林作和富三代鍾培生近日的口水戰新聞，他主動提出：「如果林作和鍾培生唔介意，我哋可以做直播，會試吓接洽佢哋。（怕唔怕話你抽水？）唔會，我哋可以贊助擂台和做直播，我哋開放平台嘅。」身旁的節目負責人黎文狄就笑言：「只怕佢哋打唔成。」

現場一班亞姐齊穿起拳衣站在擂台宣傳，其中何雙妍、林寶玉、范莎莎和張可盈還即場安排了一場「女拳王大比併」，她們對着教練出拳及踢腿，何雙妍和范莎莎谷盡力打到面都紅，張可盈則明顯手無力，最後由林寶玉當選「女拳王」，林寶玉表示希望拳擊節目會有「亞姐賽」，如果有獎金，更具鼓勵性，見她打起來似模似樣，她覺得搏擊對演藝有幫助，不擔心愈練愈大隻，認為打拳是帶氧運動，但要配合飲食。何雙妍知道好多女藝人都有練武術，覺得對將來拍戲會有幫助，笑言自己瘦到得棚骨，希望可以操練到有肌肉，增添線條美。問到若有亞姐賽會否買重保險？林寶玉笑言：「亞姐打起嚟唔起勁，唔係專業賽。（規定唔准打臉？）瘀咗會散，搽去瘀膏，唔好打爆眼就得。（最想打爆邊個？）范莎莎身形好，想挑戰吓佢。」何雙妍亦講笑：「醫學昌明，唔擔心。」