林二汶個唱主題玩編織　回想與家人童年時光

奪得「叱咤樂壇我最喜愛女歌手」的唱作歌手林二汶，將於3月27日在紅館舉行入行20年以來的首個個人演唱會，門票在3月1日接受信用卡優先訂票，並將於3月9日起於城市售票網開始公開發售，但不設售票處售票，全場門票劃一$680，以配合場館特別座位安排。日前她拍攝演唱會海報，形容一身造型為「棉乾絮濕」：「其實除咗靚之外，仲同今次演唱會好有關係，因為編織係要日復一日一針一線好有耐心，所以編織呢個精神，擺喺唔同嘅工作入面，都可以形容走漫長嘅路至可以完成，好啱我呢個演唱會，都係一點一滴咁構成。」

她續謂：「我演唱會名叫《The Beginning of Faith（信仰的開端）》，因為我有首歌叫《最後的信仰》，個意義係你相信你一直努力織到底，嗰樣嘢就會出現，呢個係我做咗咁多年嘅其中一種精神，所以編織同我成個演唱會好有關連。」但她笑言自己完全不懂編織：「就算讀書上家政堂，所有編織功課都係由我阿媽、阿婆、阿姨幫手合作製作，好慶幸身邊幾位上一代婦女咁有才藝，所以今次都係一併向佢哋作出致敬。」拍攝現場他們又現場直播給身處外地的海報美術設計睇，她謂：「科技拉近咗我哋距離，到時演唱會可能都需要保持社交距離，不過唔緊要，我哋心嘅距離最近。」大會又提醒觀眾入場及觀看演出時，須遵守政府公布之最新預防及控制疫病規例，並配合演出場地的入場安排。