譚俊彥爆料秘密簽字結婚？湯洛雯咁回應

譚俊彥與湯洛雯（靚湯）今日現身劇集《失憶24小時》的宣傳，譚俊彥在活動中寫上Get Married，似是向靚湯催婚，他否認：「冇得催，佢哋咁大個人，順其自然。可能佢哋已經簽咗字呢！」靚湯沒好氣說：「你哋去查吓就真相大白。」

靚湯指忘記今日是元宵，工作後會回家陪家人，冇預男友馬國明，講到男友將北上個多月拍劇，靚湯笑謂也不清楚對方甚麼時候出發及回來，但幸好可以視像見，譚俊彥自言以前離家工作，連睡覺也會開視像，可以聽到太太及小朋友的聲音令他安心。

另外，譚俊彥表示有讓女兒看自己的新劇，但對方看得太投入而喊：「佢睇第一集就喊，話點解爸爸要離開媽咪，睇到我畀人打又喊，佢話唔要睇。（你細個有冇睇阿爸演嘅戲？）有，我睇到佢攞刀殺人，我話快啲報警，我老竇殺咗人。」他稱之後的劇情不能讓小朋友觀看，因跟靚湯有親密戲，他會抱起靚湯：「我睇都有啲驚，因為我冇着上身衫，我當時未減肥，個人肥嘟嘟咁。我依家睇到劇中嘅自己都忍唔住即刻去跑步。」靚湯指拍畢該場口也不敢看回放，因太怕醜。

靚湯謂小時候也有看爸爸湯鎮宗演的劇集，講到日前她將自己兒時與爸爸的合照放上網，她大讚爸爸靚仔：「有網民話佢係小鮮肉，我條眉係同佢一模一樣，細個畀人笑，話係紫菜眉，搞到我喊，後來潮流興粗眉，大個先覺得粗眉有用。（點解無端端出賣爸爸張相？）係爸爸send張相畀我，佢話幾靚，應該係讚我。」