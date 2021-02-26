A6 40 TFSI S line動感豪邁

全新2021年版Audi A6豪華房車早前抵港，輸港的三款車型包括一款前驅版及兩款quattro四驅版，全線標準配備S line動感包圍，集高雅、現代數碼化及運動風格於一身。採用前輪驅動配置的拍攝車A6 40 TFSI S line，雖屬入門級，但車載豪華配備反比兩款quattro四驅版45/ 55 TFSI quattro S line還要多，對正打算在新一年換新車的車迷來說，無疑有一定吸引力。

究竟新A6 40 TFSI S line身上有甚麼是45/ 55 TFSI quattro S line兩款quattro四驅版沒有的豪華配備呢？所指的其實就是代理特別為A6 40 TFSI S line推出的限時升級Luxury Package，有齊全車電索門、多色車廂氣氛照明系統、電動尾玻璃遮光簾及手動後排車窗遮光簾四大豪華配備，全屬首批出車的免費升級。

至於其他標準配備則大致與兩款quattro四驅版睇齊，HD Matrix LED頭燈、LED尾燈配頭尾動態指揮燈、MMI Navigation plus導航系統連上10.1吋、下8.6吋MMI Touch雙觸控屏幕(支援Apple Carplay及Android Auto)及12.3吋全數碼化儀板、配備轉波撥片的多功能皮革軚環、感應式電動開關尾箱、具備電動調校及冷暖出風功能的前座椅，以至包括電動輔助轉向系統、前方預警安全系統、前後泊車感應連後泊鏡頭等一系列駕駛安全輔功系統，一應俱全。

試駕車A6 40 TFSI S line，204hp最大馬力來自搭載48V Mild-Hybrid輕混能技術的高效2.0L 直四TSFI引擎，配合7前速S tronic自動波箱，起步和加速反應如預期般敏捷，高速行駛時，高剛性車體結構，在漸進式轉向輔助和新設計懸掛及吸震設定下，帶來強而敏銳的動感操控和高度寧靜舒適的乘坐感。