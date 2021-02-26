趙浚承扮Oppa英雄救美　奉旨同陳欣妍談戀愛

環球新人趙浚承（Gary）推出首作《My World》，為配合歌中甜蜜暖意，MV邀請到女神陳欣妍（Shirley）參演，與Gary演繹5個不同場景，分別有英雄救美、熱戀同居生活、難離難捨的街頭分手、宅男與虛擬女神及現實情侶日常，由Oppa演到現實的老夫老妻。其中在英雄救美的場景中，Gary帥氣登場力戰挾持Shirley的歹徙，最後chok住抱起女神離開現場，他笑言：「抱住Shirley嗰陣隻手震晒，佢仲暗地裏叫我唔好震。」而拍攝這場打戲時他更不慎受傷，原本膝頭已結痂的傷口裂開，但他卻反而擔心弄污戲服，非常敬業。

導演劉翁（Sunny）笑言喜歡為靚仔靚女安排有趣的造型，並且將自己對歌曲的見解及歲月的痕迹放到MV中，所以設計了一幕現實老夫老妻在家煲劇。這幕Gary化身有大肚腩的愛妻號，而Shirley則變成滿頭髮夾的包租婆，演繹真實情侶在家平淡生活的小確幸，Gary表示今次他初嘗大肚腩滋味，笑言：「由細到大都未感受過，有個肚腩原來係咁嘅，去廁所發覺真係會『搵唔到』，要烏前個身先搵得番！」而Shirley則大讚Gary有風度：「佢真係好gentleman，有幾幕我要不停咁踢佢，原來我都幾大力。」而宅男的場景中，Gary抱住Shirley的人形攬枕，隔空迷戀虛擬女神，劉翁向他戲言：「你就好啦，又有得攬攬枕，又有得抱！」他即笑言：「賺晒！」