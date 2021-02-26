【美女饕廚】Yakitori篇

可以說，香港的餐飲業在很大程度上受到世界各地餐飲趨勢的影響，這種趨勢通常使餐廳從一開始就非常受歡迎，直到被下一個美食潮流所取代。今次介紹大家的是一間位於尖沙咀的一家小型燒烤串店 （Yakitori)。儘管菜單上也有很多新潮菜式，但大多還是堅持叫傳統的串燒菜式；而餐廳主廚則是日本人。

我們的第一個烤雞肉串到了桌子上！是雞胸肉，肉燒至3成熟，非常鮮嫩無比，咬起來口感像帶子刺身般，配上柚子醬，令雞香味昇華，是必叫的菜式！

第二串是雞尾，其風味十分濃郁多汁，沒有下多餘調味料，更能嘗到油脂的香氣！之後是雞胸軟骨頭，口感不錯。再來是雞腿肉，肉質堅實鮮嫩，而且燒得很完美，除了皮薄脆香，肉汁亦很豐富。

接下來是雞肝，我老公的大愛！這是一個完美的煮熟度和完美的調味料。燒至半生熟，裏面還軟綿滑口，只有鮮香，沒有多餘的膻味。再來是雞肉捧配火腿溏心蛋，雞肉棒單吃欠缺個性，但把火腿蛋切開，點住半熟蛋卵和醬油一起食，就能吃出獨特滋味。

再來是牛舌，厚切的和牛脷吃起來更像爽口的牛扒，檸檬汁確實令牛舌更加鮮活起來，味道更有層次。之後是和牛沙朗，以鹽燒方式烹調，外層燒得焦黃，一啖吃到來自牛肉的醇香，多汁又甘甜。

然後是雞心，用了兩至三隻雞的雞心串起，看似軟腍，入口卻異常爽脆富嚼勁，沾點鹽粉，鹹香剛好遮掩內臟的臊味。

最後是梅肉忌廉芝士雞大腿，對我們來說是新潮菜式，將大腿肉包裹在紫蘇葉中，使其具有強烈的泥土味，並配上梅肉酸醬和芝士奶香來增加風味，但我還是比較喜歡傳統的燒雞腿串。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）