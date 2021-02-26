坦白「裝假狗」！台妹小雪憑口技撩到宅男手抽筋

被指是「雞排妹」鄭家純勁敵的台灣網紅「小雪」莊詠惠，靠靈巧「甜舌」冧盡宅男心，撩仔金句一籮籮，並玩純情坦白承認曾隆胸，性感招數更是層出不窮，日前為應節化身為爆乳版利是封，為宅男帶來大吉大利大胸日！花式多多，難怪有忠粉為她以身犯險，捨命支持！

「小雪」莊詠惠是台灣人氣度超高的網紅，粉絲逾千萬，單是其直播平台已坐擁800萬粉絲，32D「胸器」、42吋長腿，樣子甜美夠少女Feel，同時更和台灣性感女星「雞排妹」鄭家純被封為「台灣泳裝女神」之一！冧盡宅男心，並非只靠巨乳長腿，被指比雞排妹優勝，因「胸大有腦」，口甜舌滑，撩仔金句夠創意，想入非非。

大吉大利大胸日，在大年初一時小雪化身為爆乳版利是封，雙峰幾乎破衣而出，雙唇半開半合，留言祝大家「數錢數到手抽筋」，即令不少網民一股熱血，有味留言：「看你看到手抽筋！」平時網晒噴血照時，她則儼如女友般撒嬌留言：「我不能沒有你」、「誰想跟我回家？」、「要是你不怕麻煩的話，那就麻煩你跟我在一起吧！」、「你會被我壓的喘不過氣來...如果愛有重量」等。就連近日她分享上鋼管舞課程的短片，她說：「我的溫柔很貴，但對你免費」、「就這麼闖入你的視線，是不是有點唐突？」

小雪口技勁，更是坦白得可愛，原來其上圍本是32B，她說厭倦戴Push up bra或黐膠紙的「升胸」日子，把心一橫去隆胸，「升Cup」至32D以求一勞永逸，更言「水滴胸」是唯一選擇，至今仍有不少網民以為她是真「材」實料！

在網紅界知名度超高，自然招惹是非，早年小雪曾捲入陪酒傳聞，甚至裸照風波，她承認是為紀念而拍下，但遭攝影師出賣。連串負聞不減其人氣，粉絲們更「捨命」支持！去年有忠粉擔心她出席台北國際電玩展時會感染新冠肺炎，竟然在主辦方的官網留言：「小雪若參展，我就放炸彈！」該粉絲被警方尋獲後，雖聲稱得個講字，根本不會放炸彈，但最後仍被以恐嚇罪起訴。

「小雪」莊詠惠

年齡：31歲

身高：1米7

三圍：32D、24、34

體重：105磅