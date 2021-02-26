高梨瑞樹　全裸教煮　Vs　篠田優　住家菜天后

男人都希望娶個入得廚房、出得廳堂嘅嬌妻，不過娶老婆唔難，兩人相處先至係最難！所以小弟就覺得只係欣賞美人兒入廚就已經夠晒滿足，咁唔知大家會覺得入廚新手高梨瑞樹吸引啲，定鍾意住家菜天后篠田優呢？

露暈下廚

以前睇日本寫真女優嘅演出，一係買寫真集，一係就買日本雜誌。家陣大家就幸福好多，可以緊貼佢哋嘅社交網或視頻頻道，睇吓佢哋嘅性感自拍照同短片，如果身處日本，更加可以參加女優嘅攝影會，同佢哋面貼面合照都得。而近年唔少寫真女優都熱衷拍短片，大部分都喜歡表演下廚煮兩味，不過佢哋雖然廚藝了得，都未夠高梨瑞樹一邊煮一邊剝衫咁吸引，絕對係色香味俱全！

阿妹開設咗一個視頻頻道，定期將拍低嘅影片上載，當中佢會着住比堅尼騷胸半露咁做健身運動，而最具人氣及話題性嘅一定係全身赤裸着圍裙教煮餸嘅影片，其中有一段嘅點擊率更超過100萬添，皆因佢表演全裸下廚時失手，唔係煮得唔好食，而係走光露暈呀！

心願達成

瑞樹喺2018年被星探發掘，繼而展開水着寫真女優生涯。雖然佢棚牙生得唔係太靚，兩邊犬齒特別突出，但好多人反而大讚夠晒嬌俏可愛。而佢屬於瘦底大波型，纖巧嘅胴體上有一對又大又挺嘅F奶，體態相當火辣誘人，出道之後，受歡迎程度日漸上升。

此外，阿妹亦深受工作人員歡迎，因為佢係大家嘅開心果，除非係拍攝進行中，否則其餘時間都可以聽到佢開朗嘅笑聲。最近佢亦大感高興，因為踏入新一年終於完成一個心願，就係獲雜誌《Weekly Playboy》邀請拍寫真！另外，瑞樹話如果今年內可以完成埋另一個心願就會更加開心，係咩心願呢？就係可以參與多啲電視節目演出，最好就係拍劇，因為佢好想成為下一個小池榮子。

Profile

年齡：23歲

身高：5呎4吋

三圍：34F-24-35

愈拍愈索

時間係女性最大嘅敵人，不過日本AV界有唔少女優卻愈來愈有魅力、愈來愈索，好似大槻響、蓮實Kurea同波多野結衣咁，當然亦唔少得佢哋嘅好姊妹篠田優啦！

今年29歲嘅佢，比起以前係就係少咗一份少女可愛感覺，但卻展現出成熟女性美，妍姿艷質又媚態萬千，嫣然一笑魅力自生。而且佢嘅身材亦愈來愈弗，苗條之餘，上圍對F奶冇縮水，保持又大又富彈性，加埋一身雪白又光滑嘅美肌，呢副玉骨冰肌胴體，實在比起好多後生女更加吸睛！

人妻之味

佢喺2010年出道V，起初唔係好受歡迎，但係佢冇氣餒，反而努力鍛煉出一副柔軟又有曲線美嘅火辣身材，家陣演技同床技都有資格喺芸芸眾多AV女優中位列最前端，相信唔少AV迷都會記得佢喺唔少演出中，板起一副黑面同男優激戰嘅樣，更記得佢拗到條腰彎一彎，再極速扭動下盤嘅絕世騎乘功夫！

轉眼間，佢已經出道逾10年，早前為紀念呢個重要日子，特別炮製咗一本10周年紀念寫真集，喺寫真集正式面世之前，大家除咗可以透過欣賞佢嘅AV作品，亦可以從其視頻頻道了解佢嘅近況。當中佢會親自示範各種修身減肥運動，另會展現一下人妻之味，教大家整番幾味拿手菜式，仲要係適合老公送酒食嘅住家式小食，盡展嬌妻對丈夫嘅體貼呵護，真係好想娶呢種廚藝同床技都咁厲害嘅美人呀！

Profile

年齡：29歲

身高：5呎2吋

三圍：34F-23-34

第1回合

下廚鬥香艷

高梨瑞樹真空着圍裙大露波邊，仲要失手走光露暈添！至於篠田優就着得比較密實，連事業線都冇條，只得兩條青瓜，所以呢個回合梗係瑞樹贏啦！

相9：篠田優

相11：高梨瑞樹 Win

第2回合

點擊率鬥高

坦白講，唔知瑞樹妹係有心定冇意走光露暈，但唔好理，總之夠晒吸睛，點擊率更超過100萬，完勝篠田優！

相：高梨瑞樹 Win

相：篠田優

第3回合

身體鬥柔軟

講到身體柔軟度，就一定係篠田優贏晒，佢同男優激戰時展示超乎常人嘅柔軟度，唔單止拗腰勁，玩騎乘時更極速扭動下盤，非常精彩！

相：高梨瑞樹

相：篠田優 Win

各具魅力

23歲嘅瑞樹青春嫩口又嬌俏可愛，胴體纖巧兼有一對F奶，加上佢性格開朗，係眾人嘅開心果，絕對係男人都鍾意啦！至於29歲嘅篠田優，散發出一股成熟女人味，而且媚態萬千，加埋雪白美肌及一對F奶，絕對唔比後生女輸蝕！