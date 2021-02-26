色慾癡女　床上大滿足

好色癡女嘅主題作品，一直都係四仔迷嘅至愛，而要演出嗰種狂野癡女本色，脫星嘅演技同床技都相當了得，場面亦絕對係精彩無比，所以今次介紹嘅3套作品，必定能夠挑起大家嘅慾望！

不能自拔

有索女主動送上門，係咪有陰謀？講緊嘅係呢套由Burning Angel製作嘅《Vicious Beauties》，由脫星Joanna Angel自編自導自演，搵嚟Ivy Lebelle、Kristen Scott、Isiah Maxwell等脫星演出，故事講述喺一個由城中富二代舉辦嘅派對中，幾個索女不但向兩位未來家族繼承人主動埋身，佢哋嘅癡女本性更係令在場男士為之興奮。喺連場激戰後，眾女嘅陰謀開始慢慢浮現，只係陷入肉慾深淵嘅男士，卻對佢哋嘅肉體不能自拔，危機一觸即發！

未經刪剪

大家睇到嘅四仔作品都係經過刪剪版本，咁未經刪剪嘅作品，又係咪會更加激呢？想知嘅話，就要睇吓呢套由Evil Angel推出嘅《UNCUT》，賣點係未刪剪嘅原片，等四仔迷可以盡情欣精彩每一刻。作為呢個系列嘅頭炮作，片廠搵嚟四仔著名導演Mick Blue執導，並搵嚟Emily Willis、Alina Lopez、Paige Owens及Aria Khaide等4位超人氣癡女脫星演出，雖然係零劇情，但憑住連場火辣床戰，絕冇冷場，夠晒吸睛！

婚前玩到盡

癡女要結婚，仲話婚後要做賢妻良母，因此呢班癡女喺婚前玩到盡！講緊係呢套由Nubile Films炮製嘅作品《Postcard Secrets: Desperate Measures》，由Gianna Dior、Kenzie Reeves、Bunny Colby及Haley Reed等巨乳脫星演出，故事講佢哋無性不歡，而且全部都係獵男高手，後來佢哋終於搵到真愛，諗住婚後會修心養性。不過當諗到婚後冇得再溝仔，佢哋決定婚前要放盡去玩，卻搭上令佢哋更加心動嘅型男，咁結果會係點呢？

碟評

今次介紹嘅3三套作品，每套都搵嚟人氣癡女脫星演出，癡味強烈，而講到情慾場面夠激烈同體位變化夠多嘅話，《Postcard Secrets: Desperate Measures》同《UNCUT》呢兩套作品最具睇頭，其中以主打未經刪剪減嘅《UNCUT》，更係畀到大家睇呢班癡女脫星喺鏡頭後好色本性。如果鍾意睇劇情，《Vicious Beauties》係首選，單係睇佢哋爭奪身家而施展渾身解數，絕對好睇過講倫理糾紛嘅電視劇。