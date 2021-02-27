【是日通勝】（一點居士）

辛丑年正月十六丙午水定日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：嫁娶、會友、交易

忌：作灶、修廁、搭篷

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、3、6、7

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座、處女座

白羊

愛情運強，多機會接觸異性，單身者有望脫單。

金牛

生活遇到小麻煩，幸人緣佳，朋友會助你解圍。

雙子

出外靠朋友，多與人合作，效果比單打獨鬥好。

巨蟹

服飾打扮表達出個人品味，可吸引異性的注目。

獅子

發生不如意的事，宜少說話多做事，遠離是非。

處女

財運亨通，有利投資，工作易獲得他人的肯定。

天秤

不要怕失敗，只要勇於表白就有機會得到愛情。

天蠍

容易受人引誘而產生貪念，小心陷入錢財糾紛。

人馬

對工作產生一點厭倦，不妨趁周末休息一下吧！

山羊

不要一個人待在家中，出門走走有助提升運氣。

水瓶

伴侶對你溫柔體貼，要在適當時候作出回應啊！

雙魚

與異性相處愉快，就算要花些錢，也是值得的。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠（62歲）

旺弱指數：（升）牛 財運升

（跌）鼠 事業弱

鼠

是日沖煞，工作受影響，要懂得分辨虛情假意。

牛

財運佳，收入穩定，不妨未雨綢繆，積穀防飢。

虎

事業運不錯，表現獲認可，但要提防頭痛問題。

兔

心態有偏差，要收斂貪念，勿覬覦別人的財富。

龍

理財要冷靜，小道消息可招致損失，不能盡信。

蛇

行事有人情味，人際關係良好，令工作更順利。

馬

和氣生財，謀事不急於求成，多作部署可成功。

羊

兩性相處要加強心靈上的溝通，才能突破悶局。

猴

有好的建議可大膽提出，但爭功只會惹人討厭。

雞

運勢下滑，被消極情緒所籠罩，做事沒精打彩。

狗

家庭運佳，得到身邊人的關懷，內心感到溫暖。

豬

講錢失感情，做事太斤斤計較，只會惹人討厭。

【暢所欲玄】（玄學家龍震天）

趨吉避凶 牛年行好運

在風水學上，每個家宅都可分成九宮，各有不同飛星進駐，希望新年有好開始，就要按流年吉星、凶星所處方位，改動家居布置。詳情如下：

正東為四綠文昌位，若家中有成員正在求學，宜放置4支毛筆或1個文昌塔；若大門向正東，可鋪綠色地氈，下面放4條舊鎖匙，可催旺讀書運。

東南為五黃大病位，宜放5枚銅錢或1個銅鈴；若大門向東南，宜鋪白色地氈，下面放5枚銅錢，可增強健康運。

正南為一白桃花位，宜擺放粉紅晶柱，或1杯水（內裏放11粒黑色、藍色或灰色石頭）；若大門向正南，宜鋪深藍或黑色地氈。

西南為三碧是非位，宜擺放紫色物件；若大門向西南，可鋪紫色地氈，下面放9條鎖匙來化解是非。

正西為八白正財位，宜放8粒啡色或黃色石頭在1杯水內，或1支白水晶柱；若大門向正西，宜鋪啡色地氈，下面放8條鎖匙，可增強正財運。

西北為七赤破軍位，宜放1杯水以化煞；若大門向西北，可鋪黑色、藍色或灰色地氈。

正北為二黑小病位，宜放5枚銅錢或1個銅鈴；若大門向正北，可鋪白色地氈，下面放5枚銅錢，以增強健康運。

東北為九紫喜慶位，宜放紫色物件或一個紫水晶球；若大門向東北，可鋪紫色地氈，下面放9條舊鎖匙，用來催旺喜慶事情。

中宮為六白橫財位，可放6粒白色石頭在1杯水內，或一個黃晶球，以催旺橫財。