麥秋成勁賺奶粉錢養起大肚湯怡　邊個先係網店盟主？

藝人湯怡今日同排舞師麥秋成拉埋天窗，身懷六甲嘅湯怡當然要專心養胎，依家仲日日大晒幸福，被老公仔麥秋成寵愛，而麥秋成為咗老婆同BB，原來上年12月開始就積極開網店，奶粉錢真係唔易儲。

見麥秋成成日為自己間店宣傳，除咗事無大小都係佢處理外，佢更加用半個藝人嘅身份開Live賣貨，佢仲以「抵嘢齊齊Share」嘅忠旨，指自己間店唯一嘅賣點就係抵，連做緊折嘅正貨都可以搵到，連佢都讚自己醒目！

不過圈中開網店嘅藝人唔止佢，仲有前港姐蔡嘉欣，依家全職做藝人又拍劇又做《姊妹淘》，但其實佢不知幾有生意頭腦，由大學已經開始賣衫，更曾做到開舖，同時係韓裝店、美甲店老闆娘，入行前更加係KOL，佢又自己着埋靚衫上身做生招牌，不過早前因疫情問題，佢間地舖都要搬平舖「止血」。

依家做咗人母嘅楊秀惠，都不得不提佢之前開設個人頻道分享網上創業心得，自爆5年內已賺到超過1億港元，真係不得了！佢自言當初創業搞美容產品生意只係用免費網站，之後一步一步升級，生意愈做愈大，而創業心得片見街後，仲帶挈佢網店瀏覽量升高達5倍，生意額增加20%至30%。

劉小慧早前喺網上開直播教大家養生，點知獲得不少品牌垂青，邀請佢推介產品，每次佢推介完翌日就會被一掃而空，係勁嘅！而眼見疫情反覆，佢為朋友搜羅外地消毒產品時更趁機會成立網店，有指佢早前賣日本空運抵港和牛，24小時賣出3,000份，除咗Sell嘢，佢又會教大家分辨正貨，絕對係良心賣家！

----------------------------------------

世事如棋局局新，娛圈熱話數之不盡，唔想Out、唔想同班Friend冇話題？就一定要留意繽FUN專題嘅「熱話」喇！