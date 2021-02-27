Panasonic 2 合 1空氣淨化抽濕機　趕走濕氣

【營業資訊】雖然新型冠狀病毒疫情稍為緩和，但家居環境及室內空氣的潔淨和衞生不容忽視，加上天氣開始潮濕，不難發現牆壁「出汗」並冒出黑色的小霉點。霉菌，細菌和病毒會不斷孶生，因此一部配備空氣淨化功能的抽濕機絕對是你的救星！

Panasonic 2 合 1空氣淨化抽濕機 F-YAR25H (25公升)及 F-YAP21H (21公升) 每日抽濕量高達25公升及21公升，抽濕力強勁，配備獨有的nanoe® 納米離子除菌淨化技術，技術取得日本發明專利，是空氣中水分離子化的超微細粒子，達到超強抑菌及除臭效果，有效抑制高達99%病毒及細菌，亦可滲透衣物纖維，抑制異味。當感應器偵測到空氣素質不佳時，會強制啟動nanoe®，為你時刻保持家居清新。

Panasonic 2 合 1空氣淨化抽濕機備有HEPA多功能過濾網，有效去除微細懸浮粒子PM2.5，抑制花粉、霉菌等17種致敏原，配合活性碳脫臭過濾網，可去除99%甲醛、香煙味、寵物氣味等異味，能改善家中空氣質素，保障家人健康。具備自動、溫和、連續、乾衣及送風 (獨立空氣淨化) 等5種模式。自動模式利用濕度感知器，測出最適合人體的濕度，並通過啟動或停止除濕運轉，保持舒適的室內濕度。

Panasonic 2 合 1空氣淨化抽濕機更設有ECONAVI智能乾衣監測系統，清晰顯示乾衣程序進度，並感應溫度及濕度的變化，按照衣物及預測之乾燥狀態運作。特設15項安全裝置，採用防燃物料及自動斷電設計等，使用更安心。

超強抑菌能力，超越一般負離子

建議零售價 ：

F-YAR25H (25公升)：HK$5,980

F-YAP21H (21公升)：HK$5,680

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