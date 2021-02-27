Acestar日本花香消毒液 您的殺菌護身符

【特約報道】Acestar集團榮幸推介全新日本盛行納米強鹼性產品 – 日本花香消毒液，其皇牌產品之一: 薰衣草香味亦已推出。

將於香港，世界各地作重點營銷及推介此優質日本納米技術消毒殺菌產品。

是次，亦隆重宣布Acestar已簽訂了著名形象設計師及藝人—張學潤先生作，為產品代言。

二月九日，Acestar 在北角專賣店 (地址:北角城市中心商場Maxi Mall 58A) 籌辦了開幕儀式。榮幸獲得政界 : 商貿及經濟發展局副局長 – 陳百里；自由黨榮譽主席 – 周梁淑怡；批發及零售界立法局議員 – 邵家輝；及藝人：可嵐、可宜、姚亦澧等等的大力支持。今次再下一城， Acestar日本花香消毒液將會正式在各大連鎖店銷售。

亦隆重宣布，為酬謝各界支持及讓大眾搶先體驗Acestar這優質及優勝的最新產品， 特定有以下活動安排！！

請密切留意及誠邀參與以獲取產品及率先免費使用：

2月28日 (星期日)

尖沙咀CitySuper 1 pm- 2 pm

銅鑼灣SOGO (B2 Floor) 3:30 pm -4: 30pm

凡到現場，於Facebook Like/點讚 Mymerrymore page, 即送50ml Acestar 日本消毒液1支！！

(送完即止)

感謝大眾支持：既有客戶集團，企業，商會，社團，現貨有限，請從速訂購。

聯絡資料: Acestar 2412 9333 (周一至五: 9:30-6:30pm), WhatsApp: 6202 9135/5435 8355

網上購買: www.acestarconcept.com；Facebook Page: Mymerrymore