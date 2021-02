上年12月飛到加拿大過聖誕及新年嘅陳瀅,喺當地留咗2個月,尋日佢終於返嚟香港喇!佢喺社交網直擊,上載多條由當地機場、搭飛機及到香港嘅片及相,成個過程佢都好孤伶伶,仲「包機」返嚟,佢都忍唔住話「my empty and quiet journey from yvr to hkg 🤕(我從溫哥華到香港空虛同寧靜嘅旅程)」,不過就好彩有個完美日落下伴隨。

佢解釋到港後做咗2次測試,跟住就直接去酒店隔離21日,佢又叫大家有咩問題可以問佢。雖然啲相及片都見唔到佢,不過當中佢個名牌包包就搶晒鏡喇!而尋日元宵節,身在酒店嘅佢就獲送上玫瑰花!佢嘅好姊妹何雁詩、鄭俊弘及蔡思貝都留言歡迎佢返嚟!