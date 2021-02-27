穿崩賣BL播5集已爆紅　大陸劇騎呢新招谷點擊

大陸熱播新劇《山河令》本周一（22日）正式開播，估唔到外界反應異常熱烈，兩位小鮮肉小生張哲瀚、龔俊忽然升呢，人氣直逼一線藝人，走勢相當凌厲！

有指今年內地即將播出嘅劇集List入面，絕大部分都係用雙男主角嘅BL耽美劇（男性戀愛題材劇集），更被戲稱係「耽改101」，更受到中外高度關注，就連女星范冰冰細佬范丞丞、港人較熟悉嘅演員井柏然等都紛紛「下海」。

率先開播嘅《山河令》獲得大陸討論區8.3分高評價，後勢未停歇，故事內容圍繞2位男主角浪迹天涯，後捲入江湖鬥爭，當中男主角們多次嘅肢體接觸如攬攬、摸手仔等畫面睇到網友嘩嘩聲，只係播出5集就爆紅。不過海報劇照就曾被指有抄襲嫌疑，於第7集中更被發現竟然有臨時演員喺古裝劇中碌手機，不過仍無損人氣。

網友熱烈程度更衝出國際，包括日本、西班牙、奧地利、泰國等地區網友除跪求字幕，更火速吸納170萬訂閱量。劇組更乘勢出招「吸客」，除要求粉絲課金加入平台做會員，劇集本來一星期只播5集，平台列出解鎖任務，若點擊數量達到2,000萬可以解鎖見男主角​​，達6,000萬可以解鎖周六加更1集，到1億可以解鎖周日加更，即每日都會更新。

雖然人氣高企，不過劇組「辣招」卻激嬲網友，被指借劇集賺錢，將新劇當選秀節目咁Sell，要求粉絲幫明星造勢，花錢搞線上應援，本來屬小成本製作嘅《山》，預計到大結局將會有逾1,000萬人民幣收入。

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