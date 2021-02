PlayFacto Kids　全球熱賣35萬套韓國教育家獲獎教材

【營業資訊】互動遊戲是孩童學習的啟蒙老師,也是心智發展的重要過程。受近年的疫情影響下,小朋友長時間缺失了上學及互動交流的機會,難免會失去學習的興趣及專注力,未能把握成長過程中的多元發展時機!為解決全港家長時刻擔憂的「停課後遺症」,大眾集 團旗下網上書店 www.verypopularstore.com (以下簡稱 VeryPopularStore) 推出一系列寓學習於遊戲的親子互動教材,採用國際認可的新世代在家教學方法,協助家長分階段為子女訂下適切的學習目標,發揮激勵作用以培養學習興趣,並增加親子互動以建立良好溝通關係,部分教材更可讓不同階段的「童」伴互助學習,絕對是多元化發展的重要一環。

VeryPopularStore 為在家教學範疇而特別推出的一系列幼兒互動教材,全方位協助兒童提升劍橋兒童英語及數學能力,同時提供系統性的思維及品德訓練,當中包括授權自著名韓國教育品牌、全球熱賣超過 35 萬套的獲獎實木教材 PlayFacto Kids、以劍橋兒童英語認證 (YLE) 為基礎出版的 Robin Education 英語故事書及練習冊,以及「正向心理學」為基礎、香港學者編著的「有品 Duck」幼兒正向教育系列,讓家長可以隨時與子女輕鬆在家互動交流、玩樂學習,享受優質的親子時光。

PlayFacto Kids 實木教材 3 階段共 36 套教具 令數學概念「觸摸」得到

要教授子女抽象的數學理念,一眾家長都會感到束手無策;授權自著名韓國教育品牌的 PlayFacto Kids 實木教材,採用超過百年歷史的 Montessori 蒙特梭利式教學方法,讓小朋友邊玩邊學,絕不會感到納悶及困難!

色彩繽紛又益智好玩的教具,令抽象的數學變成「觸摸」得到的遊戲,小朋友可以於無壓力的氣氛下,手腦並用主動探索答案,建立基礎數學概念;每套教具附上的練習冊以日常生活故事為主題,有趣地引導小朋友進入課題,另有小測試及趣味遊戲鞏固進階概念;家長亦可透過觀察孩子行為,清楚子女的學習進度,適

當調節教具令學習更富趣味及多元化,將理念教育轉化為日常的親子遊戲,又或讓家中「童」伴自學或助學,學習自然事半功倍,為升小一作好準備。

PlayFacto Kids 現時已被全球 14 個國家及地區引入,包括德國、英國、美國、日本及新加坡等,並屢獲多個教學獎項,可算是家長挑選在家學習教材信心之選!全套 PlayFacto Kids 共分為 3 個階段,分別適合3至6歲的小朋友,每階段包含12套韓國實木教具及專用練習冊,讓孩童一步一步學習,激發他們的數學潛能。

Robin Education 劍橋英語故事書 與互動公仔全方位學習讀寫聽說

想小朋友主動學習正宗劍橋英語,循序漸進地通過劍橋英語認證考試?Robin Education 的一系列英語學習套裝,包含故事書、練習冊及可愛的互動毛公仔,小朋友邊閱讀邊與生動的動物公仔進行角色扮演,讓本身難以理解的英語文字,變成引人入勝的閱讀經歷;此外,動物公仔更會配合有趣幽默而溫馨的故事情節,

與小孩進行互動小遊戲,從而訓練小朋友的英語表達能力,進一步提升溝通技巧。

教學套裝分為「Baby Animals」、「Mirabelle and Milo」及「Dinosaurs in My Garden」故事系列,分「Pre A1」、「Pre A1 Starters」及「Pre A1 Movers」3 個程度,不論書中的生字、文法及練習冊題目均以劍橋兒童英語認證為基礎,配合網上聆聽

資源,培養小朋友英文讀、寫、聽、說4大能力。此外,故事編寫亦採用 Lexile 閱讀分級制度,跟從 Common European Framework of Reference for Languages (CEFR),讓家長更容易掌握孩子的學習進度,全速幫助小朋友準備劍橋英語認證的考試,培養小朋友獨立閱寫能力。

「有品 Duck」幼兒正向教育 心理學家推薦 協助兒童全人發展

新世代除了需要豐富的知識及技能,亦要擁有優良的品格及敏銳的思維才能夠茁壯成長,應付未來急速變化的社會;「有品 Duck」幼兒正向教育系列以美國著名心理學家 Dr. Martin E Seligman 提倡的「正向心理學」系列為編彙基礎,並由「香

港浸會大學語文中心」高級講師鄧擎宇先生和「香港有品運動」發起人及機構總監凌葉麗嬋女士編撰,協助全港兒童及早奠下良好全人發展的基石。

「有品 Duck」中的「LT Duck」,角色原型來自「小黃鴨之父」、香港工業家林亮先生,即是家喻戶曉的「洗白白」小黃鴨。全套2個系列以香港作故事背景,包含了6大美德和24個品格強項。家長亦可以利用由香港大學心理學系—教育心理學講師陳靜琼博士親撰的「親子共讀指南」及遊戲卡,協助子女發展口語能力及思維能力。